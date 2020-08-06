المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الثامنة مساء

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل 5 محافظات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشتمل على نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، العلا، المهد، بدر، وادي الفرع)، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.