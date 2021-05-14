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أمانة المدينة المنورة تصدر ٨٦ رخصة "عن بعد"

لخدمة المواطنين خلال فترة الإجراءات الوقائية

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة، أمس, ٨٦ رخصة عبر أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشملت الخدمات التي قدمتها الأمانة أمس إصدار ٣٦ رخصة بلدية للمنشآت التجارية في عدة مواقع بالمدينة المنورة، واعتماد ٣٢ رخصة تشييد مبانٍ سكنية وتجارية، وإصدار ٣ قرارات مساحية، وكذلك ١٥ رخصة حفر تتعلق بخدمات البنية التحتية.

أمانة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة المدينة المنورة تصدر ٨٦ رخصة "عن بعد"
سبق

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة، أمس, ٨٦ رخصة عبر أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشملت الخدمات التي قدمتها الأمانة أمس إصدار ٣٦ رخصة بلدية للمنشآت التجارية في عدة مواقع بالمدينة المنورة، واعتماد ٣٢ رخصة تشييد مبانٍ سكنية وتجارية، وإصدار ٣ قرارات مساحية، وكذلك ١٥ رخصة حفر تتعلق بخدمات البنية التحتية.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
05:41 PM

أمانة المدينة المنورة تصدر ٨٦ رخصة "عن بعد"

لخدمة المواطنين خلال فترة الإجراءات الوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة، أمس, ٨٦ رخصة عبر أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشملت الخدمات التي قدمتها الأمانة أمس إصدار ٣٦ رخصة بلدية للمنشآت التجارية في عدة مواقع بالمدينة المنورة، واعتماد ٣٢ رخصة تشييد مبانٍ سكنية وتجارية، وإصدار ٣ قرارات مساحية، وكذلك ١٥ رخصة حفر تتعلق بخدمات البنية التحتية.

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