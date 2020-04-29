شاهد.. عودة الحياة لأسواق الجوف وأمانة المنطقة تتابع تطبيق الإجراءات
إثر قرار السماح بفتحها اليوم
عادت الحياة مجدداً لأسواق ومولات مدينة سكاكا بمنطقة الجوف؛ إثر قرار السماح بفتحها اليوم الأربعاء.
وتابعت أمانة منطقة الجوف ميدانياً مدى تطبيق الاشتراطات الخاصة بالأسواق التجارية (المولات)؛ ومنها توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتوفير المعقمات والكمامات، وقياس درجة الحرارة، ومنع دخول الأطفال دون عمر 15 عاماً، وتنظيم الدخول للسوق، والاعتماد فقط على السلالم الكهربائية.
شاهد.. عودة الحياة لأسواق الجوف وأمانة المنطقة تتابع تطبيق الإجراءات
مهنا التميميسبق2020-04-29
عادت الحياة مجدداً لأسواق ومولات مدينة سكاكا بمنطقة الجوف؛ إثر قرار السماح بفتحها اليوم الأربعاء.
وتابعت أمانة منطقة الجوف ميدانياً مدى تطبيق الاشتراطات الخاصة بالأسواق التجارية (المولات)؛ ومنها توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتوفير المعقمات والكمامات، وقياس درجة الحرارة، ومنع دخول الأطفال دون عمر 15 عاماً، وتنظيم الدخول للسوق، والاعتماد فقط على السلالم الكهربائية.
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
05:58 PM
شاهد.. عودة الحياة لأسواق الجوف وأمانة المنطقة تتابع تطبيق الإجراءات
عادت الحياة مجدداً لأسواق ومولات مدينة سكاكا بمنطقة الجوف؛ إثر قرار السماح بفتحها اليوم الأربعاء.
وتابعت أمانة منطقة الجوف ميدانياً مدى تطبيق الاشتراطات الخاصة بالأسواق التجارية (المولات)؛ ومنها توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتوفير المعقمات والكمامات، وقياس درجة الحرارة، ومنع دخول الأطفال دون عمر 15 عاماً، وتنظيم الدخول للسوق، والاعتماد فقط على السلالم الكهربائية.