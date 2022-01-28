هطلت قبل قليل أمطار متوسطة إلى خفيفة على محافظة شقراء والمراكز التابعة لها، أسالت الشوارع، وأجرت عدداً من "معابر السيول"، ولبّدت رمال النفود الشرقي.
عدسة "سبق" وثقت تلك الأمطار بالصور والفيديو.
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شاهد .. الأمطار تسيل الشوارع وتجري معابر السيول بشقراء ومراكزها
هطلت قبل قليل أمطار متوسطة إلى خفيفة على محافظة شقراء والمراكز التابعة لها، أسالت الشوارع، وأجرت عدداً من "معابر السيول"، ولبّدت رمال النفود الشرقي.
عدسة "سبق" وثقت تلك الأمطار بالصور والفيديو.
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شاهد .. الأمطار تسيل الشوارع وتجري معابر السيول بشقراء ومراكزهافلاح الجوفان سبق 2019-01-28
هطلت قبل قليل أمطار متوسطة إلى خفيفة على محافظة شقراء والمراكز التابعة لها، أسالت الشوارع، وأجرت عدداً من "معابر السيول"، ولبّدت رمال النفود الشرقي.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
11:03 PM
شاهد .. الأمطار تسيل الشوارع وتجري معابر السيول بشقراء ومراكزها
هطلت قبل قليل أمطار متوسطة إلى خفيفة على محافظة شقراء والمراكز التابعة لها، أسالت الشوارع، وأجرت عدداً من "معابر السيول"، ولبّدت رمال النفود الشرقي.
عدسة "سبق" وثقت تلك الأمطار بالصور والفيديو.
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