وجّه وكيل وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد، بالنظر في إمكانية إقامة صلاة الجمعة في أقرب مسجد للجوامع المزدحمة؛ وذلك للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا؛ مؤكدًا على الرفع للوكالة بالمساجد التي يمكن إقامة الجمعة فيها، وأخذ إذن وكالة الوزارة لإقامة الجمعة فيها.

توجيه بالنظر في إمكانية إقامة صلاة الجمعة بأقرب مسجد للجوامع المزدحمة فلاح الجوفان سبق 2020-03-12 وجّه وكيل وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد، بالنظر في إمكانية إقامة صلاة الجمعة في أقرب مسجد للجوامع المزدحمة؛ وذلك للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا؛ مؤكدًا على الرفع للوكالة بالمساجد التي يمكن إقامة الجمعة فيها، وأخذ إذن وكالة الوزارة لإقامة الجمعة فيها.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 12:48 PM

توجيه بالنظر في إمكانية إقامة صلاة الجمعة بأقرب مسجد للجوامع المزدحمة للمساهمة في تطويق فيروس كورونا وبعد إذنٍ كتابيٍّ من وكالة الوزارة





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وجّه وكيل وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد، بالنظر في إمكانية إقامة صلاة الجمعة في أقرب مسجد للجوامع المزدحمة؛ وذلك للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا؛ مؤكدًا على الرفع للوكالة بالمساجد التي يمكن إقامة الجمعة فيها، وأخذ إذن وكالة الوزارة لإقامة الجمعة فيها.