النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة فيصل تستقبل أكثر من 61 ألف طلب تسجيل في نظامَي البكالوريوس والدبلوم

ثلث المتقدمين منهم نسبتهم الموزونة أعلى من ٩٠%

أنهت جامعة الملك فيصل، 12 ظهر أمس الأربعاء، استقبال طلبات القبول الإلكترونية للطلاب المتقدمين الجدد على نظامَي البكالوريوس والدبلوم "انتظام".

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبد الوهاب الفريدان، أن بوابة القبول في الجامعة شهدت تنافسًا شديدًا من المتقدمين والمتقدمات باستقبالها أكثر من "٦١٢٣٩" ألف طلب إلكتروني بنجاح، وتم إلكترونيًّا استقطاب مجموعة متميزة من الطلاب والطالبات؛ حيث بلغ عدد الطلبة الحاصلين على نسبة كاملة ١٠٠%،؜ ٦٩١ طالبًا وطالبة، والحاصلين على نسبة موزونة أعلى من ٩٥%،؜ ٦٥٤٩ طالبًا وطالبة، والحاصلين على نسبة موزونة أعلى من ٩٠٪؜، ١٩٨١٢ طالبًا وطالبة، وقدمت الجامعة عبر قنواتها الرقمية المتعددة كامل الدعم الفني لكل طالبي الخدمة؛ مما مكّن الجميع من التقدم بطلباتهم بيسر ومرونة.

وقال الدكتور "الفريدان": إن الجامعة ووفق التقويم الزمني للقبول، حدّدت موعد الاختبار التحريري للكليات الصحية "الطب البشري، والصيدلة الإكلينيكية، وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية"، من الأحد حتى الأربعاء 1-4/ 12/ 1442هـ، الموافق 11 - 14/ 7/ 2021م؛ حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمتقدمين والمتقدمات بالموعد المحدد لكل متقدم، وحسب الشروط المعلن عنها في دليل القبول.

وأضاف أن الجامعة ستعلن، بإذن الله تعالى، عن نتائج الدفعة الأولى من المقبولين، السبت 21-12-1442هـ، الموافق 31-7-2021م، مؤكدًا أهمية الاطلاع على دليل القبول والتقويم الزمني المعلن عنه، ومتابعة الطلب عبر البوابة الإلكترونية، والرسائل النصية، وكذلك إعلانات موقع الجامعة وحسابها الرسمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة فيصل تستقبل أكثر من 61 ألف طلب تسجيل في نظامَي البكالوريوس والدبلوم
سبق

أنهت جامعة الملك فيصل، 12 ظهر أمس الأربعاء، استقبال طلبات القبول الإلكترونية للطلاب المتقدمين الجدد على نظامَي البكالوريوس والدبلوم "انتظام".

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبد الوهاب الفريدان، أن بوابة القبول في الجامعة شهدت تنافسًا شديدًا من المتقدمين والمتقدمات باستقبالها أكثر من "٦١٢٣٩" ألف طلب إلكتروني بنجاح، وتم إلكترونيًّا استقطاب مجموعة متميزة من الطلاب والطالبات؛ حيث بلغ عدد الطلبة الحاصلين على نسبة كاملة ١٠٠%،؜ ٦٩١ طالبًا وطالبة، والحاصلين على نسبة موزونة أعلى من ٩٥%،؜ ٦٥٤٩ طالبًا وطالبة، والحاصلين على نسبة موزونة أعلى من ٩٠٪؜، ١٩٨١٢ طالبًا وطالبة، وقدمت الجامعة عبر قنواتها الرقمية المتعددة كامل الدعم الفني لكل طالبي الخدمة؛ مما مكّن الجميع من التقدم بطلباتهم بيسر ومرونة.

وقال الدكتور "الفريدان": إن الجامعة ووفق التقويم الزمني للقبول، حدّدت موعد الاختبار التحريري للكليات الصحية "الطب البشري، والصيدلة الإكلينيكية، وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية"، من الأحد حتى الأربعاء 1-4/ 12/ 1442هـ، الموافق 11 - 14/ 7/ 2021م؛ حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمتقدمين والمتقدمات بالموعد المحدد لكل متقدم، وحسب الشروط المعلن عنها في دليل القبول.

وأضاف أن الجامعة ستعلن، بإذن الله تعالى، عن نتائج الدفعة الأولى من المقبولين، السبت 21-12-1442هـ، الموافق 31-7-2021م، مؤكدًا أهمية الاطلاع على دليل القبول والتقويم الزمني المعلن عنه، ومتابعة الطلب عبر البوابة الإلكترونية، والرسائل النصية، وكذلك إعلانات موقع الجامعة وحسابها الرسمي.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
05:26 PM

جامعة فيصل تستقبل أكثر من 61 ألف طلب تسجيل في نظامَي البكالوريوس والدبلوم

ثلث المتقدمين منهم نسبتهم الموزونة أعلى من ٩٠%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
0
652

أنهت جامعة الملك فيصل، 12 ظهر أمس الأربعاء، استقبال طلبات القبول الإلكترونية للطلاب المتقدمين الجدد على نظامَي البكالوريوس والدبلوم "انتظام".

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبد الوهاب الفريدان، أن بوابة القبول في الجامعة شهدت تنافسًا شديدًا من المتقدمين والمتقدمات باستقبالها أكثر من "٦١٢٣٩" ألف طلب إلكتروني بنجاح، وتم إلكترونيًّا استقطاب مجموعة متميزة من الطلاب والطالبات؛ حيث بلغ عدد الطلبة الحاصلين على نسبة كاملة ١٠٠%،؜ ٦٩١ طالبًا وطالبة، والحاصلين على نسبة موزونة أعلى من ٩٥%،؜ ٦٥٤٩ طالبًا وطالبة، والحاصلين على نسبة موزونة أعلى من ٩٠٪؜، ١٩٨١٢ طالبًا وطالبة، وقدمت الجامعة عبر قنواتها الرقمية المتعددة كامل الدعم الفني لكل طالبي الخدمة؛ مما مكّن الجميع من التقدم بطلباتهم بيسر ومرونة.

وقال الدكتور "الفريدان": إن الجامعة ووفق التقويم الزمني للقبول، حدّدت موعد الاختبار التحريري للكليات الصحية "الطب البشري، والصيدلة الإكلينيكية، وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية"، من الأحد حتى الأربعاء 1-4/ 12/ 1442هـ، الموافق 11 - 14/ 7/ 2021م؛ حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمتقدمين والمتقدمات بالموعد المحدد لكل متقدم، وحسب الشروط المعلن عنها في دليل القبول.

وأضاف أن الجامعة ستعلن، بإذن الله تعالى، عن نتائج الدفعة الأولى من المقبولين، السبت 21-12-1442هـ، الموافق 31-7-2021م، مؤكدًا أهمية الاطلاع على دليل القبول والتقويم الزمني المعلن عنه، ومتابعة الطلب عبر البوابة الإلكترونية، والرسائل النصية، وكذلك إعلانات موقع الجامعة وحسابها الرسمي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,661
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,992
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,359
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة