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بالصور.. أمطار العاصمة المقدّسة ترسم شلّالًا وتغلق نفق الملك خالد احترازيًّا

تسببت في إغلاق نفق الملك خالد و"بعض" نقاط التصريف وتعطل المركبات بالعزيزية

شهدت العاصمة المقدسة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة شملت شرق مكة ووسطها، فيما حجبت الغيوم أشعة الشمس من ساعات الظهيرة.

"سبق" وثّقت جانبًا من الأمطار الغزيرة التي تسببت في إغلاق نفق الملك خالد باتجاه العزيزية بسبب تجمع مياه الأمطار أسفل النفق وقيام دوريات المرور بتحويل الحركة وإغلاق النفق.

غزارة الأمطار تسببت في تعطل بعض المركبات وتجمعت المياه في شارع العزيزية العام، كما كوّنت الأمطار شلال مياه في منى يدلّ على كمية الأمطار التي هطلت.

بدورها تسببت المخلفات من أوراق ومخلفات ورقية في شارع العزيزية العام؛ مما تسبب في حدوث تجمعات لمياه الأمطار.

انتشرت عمالة أمانة العاصمة المقدسة في أماكن تجمعات المياه، وقامت بإزالة العوائق من نقاط التصريف لتخفيف تجمع المياه.

أمطار العاصمة المقدّسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. أمطار العاصمة المقدّسة ترسم شلّالًا وتغلق نفق الملك خالد احترازيًّا
سبق

شهدت العاصمة المقدسة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة شملت شرق مكة ووسطها، فيما حجبت الغيوم أشعة الشمس من ساعات الظهيرة.

"سبق" وثّقت جانبًا من الأمطار الغزيرة التي تسببت في إغلاق نفق الملك خالد باتجاه العزيزية بسبب تجمع مياه الأمطار أسفل النفق وقيام دوريات المرور بتحويل الحركة وإغلاق النفق.

غزارة الأمطار تسببت في تعطل بعض المركبات وتجمعت المياه في شارع العزيزية العام، كما كوّنت الأمطار شلال مياه في منى يدلّ على كمية الأمطار التي هطلت.

بدورها تسببت المخلفات من أوراق ومخلفات ورقية في شارع العزيزية العام؛ مما تسبب في حدوث تجمعات لمياه الأمطار.

انتشرت عمالة أمانة العاصمة المقدسة في أماكن تجمعات المياه، وقامت بإزالة العوائق من نقاط التصريف لتخفيف تجمع المياه.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
05:57 PM

بالصور.. أمطار العاصمة المقدّسة ترسم شلّالًا وتغلق نفق الملك خالد احترازيًّا

تسببت في إغلاق نفق الملك خالد و"بعض" نقاط التصريف وتعطل المركبات بالعزيزية

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
1,879

شهدت العاصمة المقدسة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة شملت شرق مكة ووسطها، فيما حجبت الغيوم أشعة الشمس من ساعات الظهيرة.

"سبق" وثّقت جانبًا من الأمطار الغزيرة التي تسببت في إغلاق نفق الملك خالد باتجاه العزيزية بسبب تجمع مياه الأمطار أسفل النفق وقيام دوريات المرور بتحويل الحركة وإغلاق النفق.

غزارة الأمطار تسببت في تعطل بعض المركبات وتجمعت المياه في شارع العزيزية العام، كما كوّنت الأمطار شلال مياه في منى يدلّ على كمية الأمطار التي هطلت.

بدورها تسببت المخلفات من أوراق ومخلفات ورقية في شارع العزيزية العام؛ مما تسبب في حدوث تجمعات لمياه الأمطار.

انتشرت عمالة أمانة العاصمة المقدسة في أماكن تجمعات المياه، وقامت بإزالة العوائق من نقاط التصريف لتخفيف تجمع المياه.

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