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السفير المعلمي يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجموعة منظمة ‏التعاون الإسلامي في نيويورك ‏

بمشاركة سفراء دول المنظمة وجرى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى المعلمي، اليوم، في الاجتماع الافتراضي لمجموعة منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد ‏على مستوى السفراء؛ لإحاطة الدول الأعضاء بشأن عدد من مشروعات القرارات المقدمة في ‏الجمعية العامة للأمم المتحدة.‏

وجرى خلال الاجتماع الذي عُقد بمشاركة سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي المعتَمَدين ‏لدى الأمم المتحدة، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك. ‏

حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة، رئيسُ اللجنة الرابعة وجدي محرم، ومدير مكتب ‏مندوب المملكة فيصل الحقباني، وعضو الوفد منى الغامدي.‏

مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى المعلمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير المعلمي يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجموعة منظمة ‏التعاون الإسلامي في نيويورك ‏
سبق

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى المعلمي، اليوم، في الاجتماع الافتراضي لمجموعة منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد ‏على مستوى السفراء؛ لإحاطة الدول الأعضاء بشأن عدد من مشروعات القرارات المقدمة في ‏الجمعية العامة للأمم المتحدة.‏

وجرى خلال الاجتماع الذي عُقد بمشاركة سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي المعتَمَدين ‏لدى الأمم المتحدة، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك. ‏

حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة، رئيسُ اللجنة الرابعة وجدي محرم، ومدير مكتب ‏مندوب المملكة فيصل الحقباني، وعضو الوفد منى الغامدي.‏

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
09:54 PM
اخر تعديل
11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
11:11 PM

السفير المعلمي يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجموعة منظمة ‏التعاون الإسلامي في نيويورك ‏

بمشاركة سفراء دول المنظمة وجرى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى المعلمي، اليوم، في الاجتماع الافتراضي لمجموعة منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد ‏على مستوى السفراء؛ لإحاطة الدول الأعضاء بشأن عدد من مشروعات القرارات المقدمة في ‏الجمعية العامة للأمم المتحدة.‏

وجرى خلال الاجتماع الذي عُقد بمشاركة سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي المعتَمَدين ‏لدى الأمم المتحدة، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك. ‏

حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة، رئيسُ اللجنة الرابعة وجدي محرم، ومدير مكتب ‏مندوب المملكة فيصل الحقباني، وعضو الوفد منى الغامدي.‏

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