السفير المعلمي يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك
بمشاركة سفراء دول المنظمة وجرى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك
شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، في الاجتماع الافتراضي لمجموعة منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد على مستوى السفراء؛ لإحاطة الدول الأعضاء بشأن عدد من مشروعات القرارات المقدمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجرى خلال الاجتماع الذي عُقد بمشاركة سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي المعتَمَدين لدى الأمم المتحدة، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة، رئيسُ اللجنة الرابعة وجدي محرم، ومدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، وعضو الوفد منى الغامدي.
السفير المعلمي يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-05-11
شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، في الاجتماع الافتراضي لمجموعة منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد على مستوى السفراء؛ لإحاطة الدول الأعضاء بشأن عدد من مشروعات القرارات المقدمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجرى خلال الاجتماع الذي عُقد بمشاركة سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي المعتَمَدين لدى الأمم المتحدة، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة، رئيسُ اللجنة الرابعة وجدي محرم، ومدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، وعضو الوفد منى الغامدي.
11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
09:54 PM
اخر تعديل
11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
11:11 PM
السفير المعلمي يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك
بمشاركة سفراء دول المنظمة وجرى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك
شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، في الاجتماع الافتراضي لمجموعة منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد على مستوى السفراء؛ لإحاطة الدول الأعضاء بشأن عدد من مشروعات القرارات المقدمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجرى خلال الاجتماع الذي عُقد بمشاركة سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي المعتَمَدين لدى الأمم المتحدة، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة، رئيسُ اللجنة الرابعة وجدي محرم، ومدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، وعضو الوفد منى الغامدي.