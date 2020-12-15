آخر أرقام كورونا عالمياً.. مليون و620 ألف وفاة ونحو 73 مليون إصابة

الولايات المتحدة ما زالت الأكثر تضرراً تلتها البرازيل ثم الهند والمكسيك

حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من مليون و620 ألف شخص حتى الآن، وارتفع عدد الإصابات إلى نحو 73 مليوناً منذ بدء تفشي الوباء، وفق رويترز.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات:

- الولايات المتحدة: أكثر من 300 ألف وفاة و16.5 مليون إصابة.

- البرازيل: نحو 182 ألف وفاة و6.9 مليون إصابة.

- الهند: 143 ألف وفاة و9.9 مليون إصابة.

- المكسيك: 114 ألف وفاة ومليون و255 ألف إصابة.

- إيطاليا: 65 ألف وفاة ومليون و855 ألف إصابة.

- بريطانيا: 64.5 ألف وفاة ومليون و874 ألف إصابة.

- فرنسا: 58 ألف وفاة ومليونان و434 ألف إصابة.

- إيران: 52.5 ألف وفاة ومليون و115 ألف إصابة.

- إسبانيا: 48 ألف وفاة ومليون و151 ألف إصابة.

- روسيا: 46800 وفاة ومليونان و681 ألف إصابة.