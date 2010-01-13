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نائب وزير الصناعة: المملكة تمتلك الكثير لزيادة الاستثمار في التعدين

قال: ستعمل على إنتاج الذهب بدون ماء من خلال التعامل مع المعادن

أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لقطاع التعدين المهندس خالد المديفر، أن المملكة من أكبر اقتصاديات العالم، وتمتلك الكثير من العوامل التي تساعدها في زيادة الاستثمار في قطاع التعدين مستقبلاً.

وقال المديفر خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "جعل المستقبل ممكناً توقعات عام 2032" ضمن جلسات مؤتمر التعدين الدولي، مبيناً أن المملكة تعمل على صناعة بطاريات ومواد موثوقة لصناعة السيارات الكهربائية ومنصة للارتقاء في السنوات القادمة، معرباً عن ثقته بكفاءة شباب وفتيات المملكة في نجاح قطاع التعدين ليكونوا مثالاً يحتذى به في العالم وهو الاستثمار الحقيقي لعوائدنا.

وبين أن المملكة ستعمل على إنتاج الذهب بدون ماء من خلال التعامل مع المعادن والتعدين والاستفادة من التقنيات الحديثة في قطاع التعدين، مفيداً أن المملكة قامت بالعديد من القوانين والتشريعات التي نفذتها هذا العام لتحقيق التطوير المستدام والمستمر في المناطق التعدينية.

وأكد المشاركون خلال الجلسة، أن المملكة تعد الرائدة لمصادر الطاقة النظيفة والآمنة لوجود الشمس والرياح، مشيرين إلى أن الطاقة النووية الآمنة ستكون مصدر إنتاج الطاقة في المستقبل بحلول عام 2032، متناولين مستقبل استكشاف المعادن خلال السنوات العشر القادمة، وأهمية الحفاظ على البيئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب وزير الصناعة: المملكة تمتلك الكثير لزيادة الاستثمار في التعدين
سبق

أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لقطاع التعدين المهندس خالد المديفر، أن المملكة من أكبر اقتصاديات العالم، وتمتلك الكثير من العوامل التي تساعدها في زيادة الاستثمار في قطاع التعدين مستقبلاً.

وقال المديفر خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "جعل المستقبل ممكناً توقعات عام 2032" ضمن جلسات مؤتمر التعدين الدولي، مبيناً أن المملكة تعمل على صناعة بطاريات ومواد موثوقة لصناعة السيارات الكهربائية ومنصة للارتقاء في السنوات القادمة، معرباً عن ثقته بكفاءة شباب وفتيات المملكة في نجاح قطاع التعدين ليكونوا مثالاً يحتذى به في العالم وهو الاستثمار الحقيقي لعوائدنا.

وبين أن المملكة ستعمل على إنتاج الذهب بدون ماء من خلال التعامل مع المعادن والتعدين والاستفادة من التقنيات الحديثة في قطاع التعدين، مفيداً أن المملكة قامت بالعديد من القوانين والتشريعات التي نفذتها هذا العام لتحقيق التطوير المستدام والمستمر في المناطق التعدينية.

وأكد المشاركون خلال الجلسة، أن المملكة تعد الرائدة لمصادر الطاقة النظيفة والآمنة لوجود الشمس والرياح، مشيرين إلى أن الطاقة النووية الآمنة ستكون مصدر إنتاج الطاقة في المستقبل بحلول عام 2032، متناولين مستقبل استكشاف المعادن خلال السنوات العشر القادمة، وأهمية الحفاظ على البيئة.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
08:32 PM

نائب وزير الصناعة: المملكة تمتلك الكثير لزيادة الاستثمار في التعدين

قال: ستعمل على إنتاج الذهب بدون ماء من خلال التعامل مع المعادن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لقطاع التعدين المهندس خالد المديفر، أن المملكة من أكبر اقتصاديات العالم، وتمتلك الكثير من العوامل التي تساعدها في زيادة الاستثمار في قطاع التعدين مستقبلاً.

وقال المديفر خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "جعل المستقبل ممكناً توقعات عام 2032" ضمن جلسات مؤتمر التعدين الدولي، مبيناً أن المملكة تعمل على صناعة بطاريات ومواد موثوقة لصناعة السيارات الكهربائية ومنصة للارتقاء في السنوات القادمة، معرباً عن ثقته بكفاءة شباب وفتيات المملكة في نجاح قطاع التعدين ليكونوا مثالاً يحتذى به في العالم وهو الاستثمار الحقيقي لعوائدنا.

وبين أن المملكة ستعمل على إنتاج الذهب بدون ماء من خلال التعامل مع المعادن والتعدين والاستفادة من التقنيات الحديثة في قطاع التعدين، مفيداً أن المملكة قامت بالعديد من القوانين والتشريعات التي نفذتها هذا العام لتحقيق التطوير المستدام والمستمر في المناطق التعدينية.

وأكد المشاركون خلال الجلسة، أن المملكة تعد الرائدة لمصادر الطاقة النظيفة والآمنة لوجود الشمس والرياح، مشيرين إلى أن الطاقة النووية الآمنة ستكون مصدر إنتاج الطاقة في المستقبل بحلول عام 2032، متناولين مستقبل استكشاف المعادن خلال السنوات العشر القادمة، وأهمية الحفاظ على البيئة.

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