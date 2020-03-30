بالأرقام.. نسب الاكتفاء الذاتي بـ "خيرات الوطن" من الأغذية

وصلت لبعض المنتجات نسبة 116% وفق إحصائية "الزراعة"

أظهرت إحصائية بالأرقام نشرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، نسب الاكتفاء الذاتي للمملكة من بعض المنتجات الغذائية والزراعية، وصلت في بعضها لـ 116%.

وأظهرت الإحصائية اقتراب وصول حلم الاكتفاء الذاتي من منتجات الأسماك في المملكة، حيث بلغت نسبته 55% في العام 2019م بما مقداره 155 ألف طن، مقارنة بـ 90 ألف طن في العام 2016م.

كما سجل إنتاج الدجاج اللاحم في المملكة، قفزة بنسبة 40% في العام 2019م حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي منه ما مقدارها 60% بواقع 900 ألف طن، مقارنة بالعام 2016م الذي سُجل في الإنتاج بـ 612 ألف طن.

كما حققت المملكة الاكتفاء الذاتي من الحليب ومشتقاته بنسبة 109٪؜، كذلك نسبة 116٪؜ من بيض المائدة.