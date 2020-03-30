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بالأرقام.. نسب الاكتفاء الذاتي بـ "خيرات الوطن" من الأغذية

وصلت لبعض المنتجات نسبة 116% وفق إحصائية "الزراعة"

أظهرت إحصائية بالأرقام نشرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، نسب الاكتفاء الذاتي للمملكة من بعض المنتجات الغذائية والزراعية، وصلت في بعضها لـ 116%.

وأظهرت الإحصائية اقتراب وصول حلم الاكتفاء الذاتي من منتجات الأسماك في المملكة، حيث بلغت نسبته 55% في العام 2019م بما مقداره 155 ألف طن، مقارنة بـ 90 ألف طن في العام 2016م.

كما سجل إنتاج الدجاج اللاحم في المملكة، قفزة بنسبة 40% في العام 2019م حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي منه ما مقدارها 60% بواقع 900 ألف طن، مقارنة بالعام 2016م الذي سُجل في الإنتاج بـ 612 ألف طن.

كما حققت المملكة الاكتفاء الذاتي من الحليب ومشتقاته بنسبة 109٪؜، كذلك نسبة 116٪؜ من بيض المائدة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأرقام.. نسب الاكتفاء الذاتي بـ "خيرات الوطن" من الأغذية
سبق

أظهرت إحصائية بالأرقام نشرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، نسب الاكتفاء الذاتي للمملكة من بعض المنتجات الغذائية والزراعية، وصلت في بعضها لـ 116%.

وأظهرت الإحصائية اقتراب وصول حلم الاكتفاء الذاتي من منتجات الأسماك في المملكة، حيث بلغت نسبته 55% في العام 2019م بما مقداره 155 ألف طن، مقارنة بـ 90 ألف طن في العام 2016م.

كما سجل إنتاج الدجاج اللاحم في المملكة، قفزة بنسبة 40% في العام 2019م حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي منه ما مقدارها 60% بواقع 900 ألف طن، مقارنة بالعام 2016م الذي سُجل في الإنتاج بـ 612 ألف طن.

كما حققت المملكة الاكتفاء الذاتي من الحليب ومشتقاته بنسبة 109٪؜، كذلك نسبة 116٪؜ من بيض المائدة.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
08:26 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:28 AM

بالأرقام.. نسب الاكتفاء الذاتي بـ "خيرات الوطن" من الأغذية

وصلت لبعض المنتجات نسبة 116% وفق إحصائية "الزراعة"

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
8
3,455

أظهرت إحصائية بالأرقام نشرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، نسب الاكتفاء الذاتي للمملكة من بعض المنتجات الغذائية والزراعية، وصلت في بعضها لـ 116%.

وأظهرت الإحصائية اقتراب وصول حلم الاكتفاء الذاتي من منتجات الأسماك في المملكة، حيث بلغت نسبته 55% في العام 2019م بما مقداره 155 ألف طن، مقارنة بـ 90 ألف طن في العام 2016م.

كما سجل إنتاج الدجاج اللاحم في المملكة، قفزة بنسبة 40% في العام 2019م حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي منه ما مقدارها 60% بواقع 900 ألف طن، مقارنة بالعام 2016م الذي سُجل في الإنتاج بـ 612 ألف طن.

كما حققت المملكة الاكتفاء الذاتي من الحليب ومشتقاته بنسبة 109٪؜، كذلك نسبة 116٪؜ من بيض المائدة.

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بالأرقام

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30 يناير
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