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اكتشاف "أمر خطير" داخل طائرة الرئيس الأمريكي الجديدة

"إير فورس ون" وهي مزودة بنظام دفاعي مضاد للصواريخ

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" نقلًا عن مصادر قولها إنه تم العثور على زجاجتيْ كحول فارغتين في إحدى طائرتين للرئيس الأمريكي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وقالت إن الحادثة وقعت في وقت سابق من سبتمبر الجاري في مقر شركة "بيونغ" الأمريكية في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس.

وأضافت نقلًا عن المصادر أنه تم فتح تحقيق في اكتشاف زجاجتيْ "تكيلا" على متن إحدى الطائرتين؛ مشيرة إلى أنه لا يمكن حتى الآن كشف أين كانت تلك الزجاجتان؟

وتقول "فوكس نيوز": إن الأمر يمثل خرقًا خطيرًا، فهو يتصل بالكحول وبطائرة يجب أن تكون محاطة بسرية شديدة؛ علمًا بأن تناول الكحول ممنوع منعًا باتًّا في منشآت شركة "بيونغ"، حتى لا يؤثر على عملهم.

ويحتاج العاملون في تصنيع هذه الطائرة إلى تصاريح أمنية معقدة؛ حتى يتمكنوا من الوصول إلى مقر عملهم.

ويطلق على طائرة الرئيس الأمريكي "إير فورس ون"، وهي مزودة بنظام دفاعي مضاد للصواريخ؛ وفق "سكاي نيوز".

وأقرت شركة "بيونغ" بوقوع الحادثة، متحدثة عن أن الأمر يتعلق بـ"أفراد"، وأكدت أنها تعمل بجد على تحسين جودة عمليات التصنيع.

وتحدثت شركة "بيونع" في وقت سابق من العام الجاري، عن أن عملية تسليم الطائرتين الجديدتين ستتأخر لمدة عام.

الرئيسية/ أخبار العالم

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اكتشاف "أمر خطير" داخل طائرة الرئيس الأمريكي الجديدة
سبق

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" نقلًا عن مصادر قولها إنه تم العثور على زجاجتيْ كحول فارغتين في إحدى طائرتين للرئيس الأمريكي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وقالت إن الحادثة وقعت في وقت سابق من سبتمبر الجاري في مقر شركة "بيونغ" الأمريكية في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس.

وأضافت نقلًا عن المصادر أنه تم فتح تحقيق في اكتشاف زجاجتيْ "تكيلا" على متن إحدى الطائرتين؛ مشيرة إلى أنه لا يمكن حتى الآن كشف أين كانت تلك الزجاجتان؟

وتقول "فوكس نيوز": إن الأمر يمثل خرقًا خطيرًا، فهو يتصل بالكحول وبطائرة يجب أن تكون محاطة بسرية شديدة؛ علمًا بأن تناول الكحول ممنوع منعًا باتًّا في منشآت شركة "بيونغ"، حتى لا يؤثر على عملهم.

ويحتاج العاملون في تصنيع هذه الطائرة إلى تصاريح أمنية معقدة؛ حتى يتمكنوا من الوصول إلى مقر عملهم.

ويطلق على طائرة الرئيس الأمريكي "إير فورس ون"، وهي مزودة بنظام دفاعي مضاد للصواريخ؛ وفق "سكاي نيوز".

وأقرت شركة "بيونغ" بوقوع الحادثة، متحدثة عن أن الأمر يتعلق بـ"أفراد"، وأكدت أنها تعمل بجد على تحسين جودة عمليات التصنيع.

وتحدثت شركة "بيونع" في وقت سابق من العام الجاري، عن أن عملية تسليم الطائرتين الجديدتين ستتأخر لمدة عام.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
08:33 AM

اكتشاف "أمر خطير" داخل طائرة الرئيس الأمريكي الجديدة

"إير فورس ون" وهي مزودة بنظام دفاعي مضاد للصواريخ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت شبكة "فوكس نيوز" نقلًا عن مصادر قولها إنه تم العثور على زجاجتيْ كحول فارغتين في إحدى طائرتين للرئيس الأمريكي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وقالت إن الحادثة وقعت في وقت سابق من سبتمبر الجاري في مقر شركة "بيونغ" الأمريكية في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس.

وأضافت نقلًا عن المصادر أنه تم فتح تحقيق في اكتشاف زجاجتيْ "تكيلا" على متن إحدى الطائرتين؛ مشيرة إلى أنه لا يمكن حتى الآن كشف أين كانت تلك الزجاجتان؟

وتقول "فوكس نيوز": إن الأمر يمثل خرقًا خطيرًا، فهو يتصل بالكحول وبطائرة يجب أن تكون محاطة بسرية شديدة؛ علمًا بأن تناول الكحول ممنوع منعًا باتًّا في منشآت شركة "بيونغ"، حتى لا يؤثر على عملهم.

ويحتاج العاملون في تصنيع هذه الطائرة إلى تصاريح أمنية معقدة؛ حتى يتمكنوا من الوصول إلى مقر عملهم.

ويطلق على طائرة الرئيس الأمريكي "إير فورس ون"، وهي مزودة بنظام دفاعي مضاد للصواريخ؛ وفق "سكاي نيوز".

وأقرت شركة "بيونغ" بوقوع الحادثة، متحدثة عن أن الأمر يتعلق بـ"أفراد"، وأكدت أنها تعمل بجد على تحسين جودة عمليات التصنيع.

وتحدثت شركة "بيونع" في وقت سابق من العام الجاري، عن أن عملية تسليم الطائرتين الجديدتين ستتأخر لمدة عام.

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