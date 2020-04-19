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وزير التعليم: التعليم عن بُعد سيكون خياراً إستراتيجياً للمستقبل

داعياً إلى ضرورة توثيق التجربة في المملكة خلال هذه الفترة

أكد وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن التعليم الإلكتروني بعد أزمة كورونا لن يكون كما هو الحال قبلها، مشيداً في هذا الصدد بدور المركز الوطني للتعليم الإلكتروني قبل وخلال هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم للاجتماع الرابع (الافتراضي) لمجلس إدارة المركز، وتم خلاله استعراض مجهودات استخدام التعليم الإلكتروني لضمان استمرارية التعليم في الفترة الحالية، وعدد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.

وأكد الوزير آل الشيخ أن المركز سيكون له دور أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع المستجدات الأخيرة، ومع التوجه العالمي المتسارع نحو التعليم الإلكتروني وتقنياته باعتباره خياراً مستقبلياً، وليس مجرد بديلٍ للحالات الاستثنائية، داعياً إلى ضرورة توثيق تجربة التعليم الإلكتروني في المملكة خلال هذه الفترة، سواء التعليم الجامعي أو العام.

ونوه الوزير آل الشيخ بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للتعليم في المملكة، خاصة في هذه المرحلة من تعليق الدراسة حضورياً، بما أثمر عن انسيابية واستمرار العملية التعليمية عن بُعد، ونجاحها رغم الصعوبات والعوائق التي واجهتها.

من جانب آخر نوه مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور عبدالله بن محمد الوليد بمجهودات وزارة التعليم والجامعات السعودية لضمان استمرارية التعليم، مشيراً إلى أننا أمام فرصة للتطوير في التعليم عن بُعد لعمل نقلة نوعية بعد أزمة كورونا، داعياً إلى التوسع في التعليم الإلكتروني وفق معايير وحوكمة لضمان التوظيف الأفضل له.

وزير التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم: التعليم عن بُعد سيكون خياراً إستراتيجياً للمستقبل
سبق

أكد وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن التعليم الإلكتروني بعد أزمة كورونا لن يكون كما هو الحال قبلها، مشيداً في هذا الصدد بدور المركز الوطني للتعليم الإلكتروني قبل وخلال هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم للاجتماع الرابع (الافتراضي) لمجلس إدارة المركز، وتم خلاله استعراض مجهودات استخدام التعليم الإلكتروني لضمان استمرارية التعليم في الفترة الحالية، وعدد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.

وأكد الوزير آل الشيخ أن المركز سيكون له دور أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع المستجدات الأخيرة، ومع التوجه العالمي المتسارع نحو التعليم الإلكتروني وتقنياته باعتباره خياراً مستقبلياً، وليس مجرد بديلٍ للحالات الاستثنائية، داعياً إلى ضرورة توثيق تجربة التعليم الإلكتروني في المملكة خلال هذه الفترة، سواء التعليم الجامعي أو العام.

ونوه الوزير آل الشيخ بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للتعليم في المملكة، خاصة في هذه المرحلة من تعليق الدراسة حضورياً، بما أثمر عن انسيابية واستمرار العملية التعليمية عن بُعد، ونجاحها رغم الصعوبات والعوائق التي واجهتها.

من جانب آخر نوه مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور عبدالله بن محمد الوليد بمجهودات وزارة التعليم والجامعات السعودية لضمان استمرارية التعليم، مشيراً إلى أننا أمام فرصة للتطوير في التعليم عن بُعد لعمل نقلة نوعية بعد أزمة كورونا، داعياً إلى التوسع في التعليم الإلكتروني وفق معايير وحوكمة لضمان التوظيف الأفضل له.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
07:28 PM

وزير التعليم: التعليم عن بُعد سيكون خياراً إستراتيجياً للمستقبل

داعياً إلى ضرورة توثيق التجربة في المملكة خلال هذه الفترة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
12
6,363

أكد وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن التعليم الإلكتروني بعد أزمة كورونا لن يكون كما هو الحال قبلها، مشيداً في هذا الصدد بدور المركز الوطني للتعليم الإلكتروني قبل وخلال هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم للاجتماع الرابع (الافتراضي) لمجلس إدارة المركز، وتم خلاله استعراض مجهودات استخدام التعليم الإلكتروني لضمان استمرارية التعليم في الفترة الحالية، وعدد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.

وأكد الوزير آل الشيخ أن المركز سيكون له دور أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع المستجدات الأخيرة، ومع التوجه العالمي المتسارع نحو التعليم الإلكتروني وتقنياته باعتباره خياراً مستقبلياً، وليس مجرد بديلٍ للحالات الاستثنائية، داعياً إلى ضرورة توثيق تجربة التعليم الإلكتروني في المملكة خلال هذه الفترة، سواء التعليم الجامعي أو العام.

ونوه الوزير آل الشيخ بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للتعليم في المملكة، خاصة في هذه المرحلة من تعليق الدراسة حضورياً، بما أثمر عن انسيابية واستمرار العملية التعليمية عن بُعد، ونجاحها رغم الصعوبات والعوائق التي واجهتها.

من جانب آخر نوه مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور عبدالله بن محمد الوليد بمجهودات وزارة التعليم والجامعات السعودية لضمان استمرارية التعليم، مشيراً إلى أننا أمام فرصة للتطوير في التعليم عن بُعد لعمل نقلة نوعية بعد أزمة كورونا، داعياً إلى التوسع في التعليم الإلكتروني وفق معايير وحوكمة لضمان التوظيف الأفضل له.

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