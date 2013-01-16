بالصور.. السيول تُحرِّك جفاف أودية الأفلاج بعد هطول الأمطار

الأهالي يخرجون للاستمتاع بالأجواء الماطرة

(تصوير: سند الهواملة): شهدت محافظة الأفلاج اليوم أمطارًا، تراوحت من متوسطة إلى غزيرة؛ سالت إثرها العديد من الأودية والشعاب.

وشملت الأمطار التي شهدتها المحافظة جريان وادي شطاب شمال المحافظة، والعديد من الشعاب بحراضة والغيل وستارة.

وخرج العديد من الأهالي للاستمتاع بالأمطار، ومشاهدة السيل، الذي حرك جفاف الأودية، والتقطوا صورًا من جمال الطبيعة التي شكَّلتها الأمطار.