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بالصور.. السيول تُحرِّك جفاف أودية الأفلاج بعد هطول الأمطار

الأهالي يخرجون للاستمتاع بالأجواء الماطرة

(تصوير: سند الهواملة): شهدت محافظة الأفلاج اليوم أمطارًا، تراوحت من متوسطة إلى غزيرة؛ سالت إثرها العديد من الأودية والشعاب.

وشملت الأمطار التي شهدتها المحافظة جريان وادي شطاب شمال المحافظة، والعديد من الشعاب بحراضة والغيل وستارة.

وخرج العديد من الأهالي للاستمتاع بالأمطار، ومشاهدة السيل، الذي حرك جفاف الأودية، والتقطوا صورًا من جمال الطبيعة التي شكَّلتها الأمطار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. السيول تُحرِّك جفاف أودية الأفلاج بعد هطول الأمطار
سبق

(تصوير: سند الهواملة): شهدت محافظة الأفلاج اليوم أمطارًا، تراوحت من متوسطة إلى غزيرة؛ سالت إثرها العديد من الأودية والشعاب.

وشملت الأمطار التي شهدتها المحافظة جريان وادي شطاب شمال المحافظة، والعديد من الشعاب بحراضة والغيل وستارة.

وخرج العديد من الأهالي للاستمتاع بالأمطار، ومشاهدة السيل، الذي حرك جفاف الأودية، والتقطوا صورًا من جمال الطبيعة التي شكَّلتها الأمطار.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
08:29 PM

بالصور.. السيول تُحرِّك جفاف أودية الأفلاج بعد هطول الأمطار

الأهالي يخرجون للاستمتاع بالأجواء الماطرة

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
1
1,884

(تصوير: سند الهواملة): شهدت محافظة الأفلاج اليوم أمطارًا، تراوحت من متوسطة إلى غزيرة؛ سالت إثرها العديد من الأودية والشعاب.

وشملت الأمطار التي شهدتها المحافظة جريان وادي شطاب شمال المحافظة، والعديد من الشعاب بحراضة والغيل وستارة.

وخرج العديد من الأهالي للاستمتاع بالأمطار، ومشاهدة السيل، الذي حرك جفاف الأودية، والتقطوا صورًا من جمال الطبيعة التي شكَّلتها الأمطار.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
14,597
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