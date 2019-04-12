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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

كبير مختصي الأوبئة في الصين يحدد موعد ذروة كورونا عالميًّا

تشونغ نانشان: هناك الكثير من العوامل غير المتوقعة في البلدان الأخرى

اعتبر تشونغ نانشان، كبير علماء الأوبئة الصيني، أنه إذا استمر تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العالم بنفس الوتيرة الحالية؛ فلا يزال هناك أسبوعان على الأقل حتى نقطة التحول.

وقال تشونغ نانشان، في مقابلة مع صحيفة "الشعب" اليومية: "إذا كنت تريد مني أن أتنبأ بموعد تفشي الجائحة في العالم؛ فهذا أصعب بالنسبة لي من التنبؤ المتعلق بالصين. لماذا؟ لأن هناك الكثير من العوامل غير المتوقعة في البلدان الأخرى. ولكن إذا تطور الوضع وفقًا للسيناريو الحالي؛ فأخشى أن يستغرق الأمر أسبوعين آخرين".

ووفق "روسيا اليوم"، أوضح العالم الصيني، أنه بخلاف ما حدث خلال جائحة عام 1918، تلعب الإجراءات الحكومية الآن دورًا مهمًّا للغاية، وإذا تم اتخاذ تدابير صارمة؛ فستتراجع وتيرة الوباء وسينحسر.

وقال: "على سبيل المثال، في شمال إيطاليا (المنطقة الأكثر تضررًا من الوباء) توجد مدن صغيرة جدًّا؛ حيث تم فرض تدابير صارمة للغاية، والناس يحافظون على المسافة المطلوبة بينهم ويرتدون الأقنعة والكمامات؛ ولذلك لا توجد أي إصابات تقريبًا، ومن هنا نلاحظ الفرق الكبير في مستوى انتشار الإصابات داخل الدولة الواحدة؛ لذلك من الصعب جدًّا التنبؤ الآن.

تشونغ نانشان فيروس كورونا الجديد

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كبير مختصي الأوبئة في الصين يحدد موعد ذروة كورونا عالميًّا
سبق

اعتبر تشونغ نانشان، كبير علماء الأوبئة الصيني، أنه إذا استمر تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العالم بنفس الوتيرة الحالية؛ فلا يزال هناك أسبوعان على الأقل حتى نقطة التحول.

وقال تشونغ نانشان، في مقابلة مع صحيفة "الشعب" اليومية: "إذا كنت تريد مني أن أتنبأ بموعد تفشي الجائحة في العالم؛ فهذا أصعب بالنسبة لي من التنبؤ المتعلق بالصين. لماذا؟ لأن هناك الكثير من العوامل غير المتوقعة في البلدان الأخرى. ولكن إذا تطور الوضع وفقًا للسيناريو الحالي؛ فأخشى أن يستغرق الأمر أسبوعين آخرين".

ووفق "روسيا اليوم"، أوضح العالم الصيني، أنه بخلاف ما حدث خلال جائحة عام 1918، تلعب الإجراءات الحكومية الآن دورًا مهمًّا للغاية، وإذا تم اتخاذ تدابير صارمة؛ فستتراجع وتيرة الوباء وسينحسر.

وقال: "على سبيل المثال، في شمال إيطاليا (المنطقة الأكثر تضررًا من الوباء) توجد مدن صغيرة جدًّا؛ حيث تم فرض تدابير صارمة للغاية، والناس يحافظون على المسافة المطلوبة بينهم ويرتدون الأقنعة والكمامات؛ ولذلك لا توجد أي إصابات تقريبًا، ومن هنا نلاحظ الفرق الكبير في مستوى انتشار الإصابات داخل الدولة الواحدة؛ لذلك من الصعب جدًّا التنبؤ الآن.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
01:09 PM

كبير مختصي الأوبئة في الصين يحدد موعد ذروة كورونا عالميًّا

تشونغ نانشان: هناك الكثير من العوامل غير المتوقعة في البلدان الأخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبر تشونغ نانشان، كبير علماء الأوبئة الصيني، أنه إذا استمر تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العالم بنفس الوتيرة الحالية؛ فلا يزال هناك أسبوعان على الأقل حتى نقطة التحول.

وقال تشونغ نانشان، في مقابلة مع صحيفة "الشعب" اليومية: "إذا كنت تريد مني أن أتنبأ بموعد تفشي الجائحة في العالم؛ فهذا أصعب بالنسبة لي من التنبؤ المتعلق بالصين. لماذا؟ لأن هناك الكثير من العوامل غير المتوقعة في البلدان الأخرى. ولكن إذا تطور الوضع وفقًا للسيناريو الحالي؛ فأخشى أن يستغرق الأمر أسبوعين آخرين".

ووفق "روسيا اليوم"، أوضح العالم الصيني، أنه بخلاف ما حدث خلال جائحة عام 1918، تلعب الإجراءات الحكومية الآن دورًا مهمًّا للغاية، وإذا تم اتخاذ تدابير صارمة؛ فستتراجع وتيرة الوباء وسينحسر.

وقال: "على سبيل المثال، في شمال إيطاليا (المنطقة الأكثر تضررًا من الوباء) توجد مدن صغيرة جدًّا؛ حيث تم فرض تدابير صارمة للغاية، والناس يحافظون على المسافة المطلوبة بينهم ويرتدون الأقنعة والكمامات؛ ولذلك لا توجد أي إصابات تقريبًا، ومن هنا نلاحظ الفرق الكبير في مستوى انتشار الإصابات داخل الدولة الواحدة؛ لذلك من الصعب جدًّا التنبؤ الآن.

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