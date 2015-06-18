النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحائلي" رئيسًا لمجلس إدارة نادي الاتحاد لأربع سنوات بالتزكية

تم تنصيب أنمار الحائلي رئيسًا لمجلس إدارة نادي الاتحاد لأربع سنوات قادمة، بعد انعقاد الجمعية العمومية مساء اليوم بمقر النادي، وقد شهدت مراسم تنصيب الحائلي حضور التقليد الاتحادي العريق الذي يتفرّد به عن بقية الأندية السعودية؛ وذلك بتسليم الرئيس السابق "لؤي ناظر" مفتاح النادي كتعبير عن انتقال الإدارة للخلف.

الجدير بالذكر أن الحائلي سبق وأن خاض تجربة إدارة نادي الاتحاد عام 2017م قبل أن تعفيه هيئة الرياضة وتكلّف حمد الصنيع بتسيير أمور النادي حتى نهاية الموسم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الحائلي" رئيسًا لمجلس إدارة نادي الاتحاد لأربع سنوات بالتزكية
سبق

تم تنصيب أنمار الحائلي رئيسًا لمجلس إدارة نادي الاتحاد لأربع سنوات قادمة، بعد انعقاد الجمعية العمومية مساء اليوم بمقر النادي، وقد شهدت مراسم تنصيب الحائلي حضور التقليد الاتحادي العريق الذي يتفرّد به عن بقية الأندية السعودية؛ وذلك بتسليم الرئيس السابق "لؤي ناظر" مفتاح النادي كتعبير عن انتقال الإدارة للخلف.

الجدير بالذكر أن الحائلي سبق وأن خاض تجربة إدارة نادي الاتحاد عام 2017م قبل أن تعفيه هيئة الرياضة وتكلّف حمد الصنيع بتسيير أمور النادي حتى نهاية الموسم

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
09:57 PM

"الحائلي" رئيسًا لمجلس إدارة نادي الاتحاد لأربع سنوات بالتزكية

A A A
عبدالله الشهري - جدة
7
5,860

تم تنصيب أنمار الحائلي رئيسًا لمجلس إدارة نادي الاتحاد لأربع سنوات قادمة، بعد انعقاد الجمعية العمومية مساء اليوم بمقر النادي، وقد شهدت مراسم تنصيب الحائلي حضور التقليد الاتحادي العريق الذي يتفرّد به عن بقية الأندية السعودية؛ وذلك بتسليم الرئيس السابق "لؤي ناظر" مفتاح النادي كتعبير عن انتقال الإدارة للخلف.

الجدير بالذكر أن الحائلي سبق وأن خاض تجربة إدارة نادي الاتحاد عام 2017م قبل أن تعفيه هيئة الرياضة وتكلّف حمد الصنيع بتسيير أمور النادي حتى نهاية الموسم

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,926
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,741
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,525
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,608

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة