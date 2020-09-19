"البنوك السعودية" تُحذر من احتيالات "الروابط المجهولة"

حذرت البنوك السعودية من التساهل في تتبع الروابط الإلكترونية المجهولة التي تصل إلى عملاء البنوك؛ حتى لا يكون الشخص عرضة للاحتيال.
ودعت "البنوك" في رسالة نصية إلى ضرورة تجنب فتح أي روابط مجهولة وتحت أي ذريعة؛ تفاديًا للاحتيال على الشخص.
حذرت البنوك السعودية من التساهل في تتبع الروابط الإلكترونية المجهولة التي تصل إلى عملاء البنوك؛ حتى لا يكون الشخص عرضة للاحتيال.
ودعت "البنوك" في رسالة نصية إلى ضرورة تجنب فتح أي روابط مجهولة وتحت أي ذريعة؛ تفاديًا للاحتيال على الشخص.البنوك السعودية
حذرت البنوك السعودية من التساهل في تتبع الروابط الإلكترونية المجهولة التي تصل إلى عملاء البنوك؛ حتى لا يكون الشخص عرضة للاحتيال.
ودعت "البنوك" في رسالة نصية إلى ضرورة تجنب فتح أي روابط مجهولة وتحت أي ذريعة؛ تفاديًا للاحتيال على الشخص.
حذرت البنوك السعودية من التساهل في تتبع الروابط الإلكترونية المجهولة التي تصل إلى عملاء البنوك؛ حتى لا يكون الشخص عرضة للاحتيال.
ودعت "البنوك" في رسالة نصية إلى ضرورة تجنب فتح أي روابط مجهولة وتحت أي ذريعة؛ تفاديًا للاحتيال على الشخص.