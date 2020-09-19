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"البنوك السعودية" تُحذر من احتيالات "الروابط المجهولة"

تصل إلكترونيًا ودعت لتجنب فتحها تحت أي ذريعة

حذرت البنوك السعودية من التساهل في تتبع الروابط الإلكترونية المجهولة التي تصل إلى عملاء البنوك؛ حتى لا يكون الشخص عرضة للاحتيال.

ودعت "البنوك" في رسالة نصية إلى ضرورة تجنب فتح أي روابط مجهولة وتحت أي ذريعة؛ تفاديًا للاحتيال على الشخص.

البنوك السعودية

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"البنوك السعودية" تُحذر من احتيالات "الروابط المجهولة"
سبق

حذرت البنوك السعودية من التساهل في تتبع الروابط الإلكترونية المجهولة التي تصل إلى عملاء البنوك؛ حتى لا يكون الشخص عرضة للاحتيال.

ودعت "البنوك" في رسالة نصية إلى ضرورة تجنب فتح أي روابط مجهولة وتحت أي ذريعة؛ تفاديًا للاحتيال على الشخص.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
09:57 PM

"البنوك السعودية" تُحذر من احتيالات "الروابط المجهولة"

تصل إلكترونيًا ودعت لتجنب فتحها تحت أي ذريعة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
3,051

حذرت البنوك السعودية من التساهل في تتبع الروابط الإلكترونية المجهولة التي تصل إلى عملاء البنوك؛ حتى لا يكون الشخص عرضة للاحتيال.

ودعت "البنوك" في رسالة نصية إلى ضرورة تجنب فتح أي روابط مجهولة وتحت أي ذريعة؛ تفاديًا للاحتيال على الشخص.

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