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قبل سفرك إليها.. احذر تفاحة الشاطئ السامّة في هذه البلاد

غينيس العالمية تصنّفها كواحدة من أشدّ الثمار خطورة في العالم

انتشرت فاكهة خضراء ذات رائحة عطرة تجمع بين جوز الهند والمانغو، على شاطئ جزيرة "توباغو" الكاريبية.
وبحسب أخصائية الأشعة نيكولا ستريكلاند، التي كانت في زيارة للجزيرة؛ تبيّن أن الثمرة المعنيّة تنتمي إلى شجرة يُشار إليها أحيانًا باسم "تفاحة الشاطئ"، أو "الجوافة السامة"، وتنتشر في الأجزاء المدارية من جنوب أمريكا الشمالية، وكذلك أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، وأجزاء من شمال أمريكا الجنوبية.

وتؤكد الأخصائية أنها ذهبت في إجازة إلى الجزيرة عام 1999، وفي يومها الأول اكتشفت أمرًا غريبًا؛ حيث قرّرت تذوّقها، ولكن في غضون لحظات تحوّلت النكهة اللطيفة المفعمة بالحيوية إلى طعم حار مع الشعور بالحرقة وضيق شديد في الحلق، الذي أصبح سيئًا بشكل تدريجي، ولم تتمكن من بلعها.


ووفقًا لما ذكره تقرير نشرته "روسيا اليوم": فإن النبات يحمل اسمًا آخر باللغة الإسبانية يعني "شجرة الموت". ووفقًا لسجلات غينيس العالمية: فإن الشجرة هي في الواقع أشدّ الأشجار خطورة في العالم.

في السياق ذاته أوضح معهد فلوريدا للعلوم الغذائية والزراعية، أن جميع أجزاء الشجرة سامّة للغاية، وقد "يكون التفاعل مع أي جزء من هذه الشجرة وتناولها قاتلًا.

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قبل سفرك إليها.. احذر تفاحة الشاطئ السامّة في هذه البلاد
سبق

انتشرت فاكهة خضراء ذات رائحة عطرة تجمع بين جوز الهند والمانغو، على شاطئ جزيرة "توباغو" الكاريبية.
وبحسب أخصائية الأشعة نيكولا ستريكلاند، التي كانت في زيارة للجزيرة؛ تبيّن أن الثمرة المعنيّة تنتمي إلى شجرة يُشار إليها أحيانًا باسم "تفاحة الشاطئ"، أو "الجوافة السامة"، وتنتشر في الأجزاء المدارية من جنوب أمريكا الشمالية، وكذلك أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، وأجزاء من شمال أمريكا الجنوبية.

وتؤكد الأخصائية أنها ذهبت في إجازة إلى الجزيرة عام 1999، وفي يومها الأول اكتشفت أمرًا غريبًا؛ حيث قرّرت تذوّقها، ولكن في غضون لحظات تحوّلت النكهة اللطيفة المفعمة بالحيوية إلى طعم حار مع الشعور بالحرقة وضيق شديد في الحلق، الذي أصبح سيئًا بشكل تدريجي، ولم تتمكن من بلعها.


ووفقًا لما ذكره تقرير نشرته "روسيا اليوم": فإن النبات يحمل اسمًا آخر باللغة الإسبانية يعني "شجرة الموت". ووفقًا لسجلات غينيس العالمية: فإن الشجرة هي في الواقع أشدّ الأشجار خطورة في العالم.

في السياق ذاته أوضح معهد فلوريدا للعلوم الغذائية والزراعية، أن جميع أجزاء الشجرة سامّة للغاية، وقد "يكون التفاعل مع أي جزء من هذه الشجرة وتناولها قاتلًا.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
07:53 PM

قبل سفرك إليها.. احذر تفاحة الشاطئ السامّة في هذه البلاد

غينيس العالمية تصنّفها كواحدة من أشدّ الثمار خطورة في العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتشرت فاكهة خضراء ذات رائحة عطرة تجمع بين جوز الهند والمانغو، على شاطئ جزيرة "توباغو" الكاريبية.
وبحسب أخصائية الأشعة نيكولا ستريكلاند، التي كانت في زيارة للجزيرة؛ تبيّن أن الثمرة المعنيّة تنتمي إلى شجرة يُشار إليها أحيانًا باسم "تفاحة الشاطئ"، أو "الجوافة السامة"، وتنتشر في الأجزاء المدارية من جنوب أمريكا الشمالية، وكذلك أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، وأجزاء من شمال أمريكا الجنوبية.

وتؤكد الأخصائية أنها ذهبت في إجازة إلى الجزيرة عام 1999، وفي يومها الأول اكتشفت أمرًا غريبًا؛ حيث قرّرت تذوّقها، ولكن في غضون لحظات تحوّلت النكهة اللطيفة المفعمة بالحيوية إلى طعم حار مع الشعور بالحرقة وضيق شديد في الحلق، الذي أصبح سيئًا بشكل تدريجي، ولم تتمكن من بلعها.


ووفقًا لما ذكره تقرير نشرته "روسيا اليوم": فإن النبات يحمل اسمًا آخر باللغة الإسبانية يعني "شجرة الموت". ووفقًا لسجلات غينيس العالمية: فإن الشجرة هي في الواقع أشدّ الأشجار خطورة في العالم.

في السياق ذاته أوضح معهد فلوريدا للعلوم الغذائية والزراعية، أن جميع أجزاء الشجرة سامّة للغاية، وقد "يكون التفاعل مع أي جزء من هذه الشجرة وتناولها قاتلًا.

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