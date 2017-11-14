"القصبي": 567 مصنعاً حصلت على علامة الجودة السعودية

خلال انطلاق فعاليات الملتقى السنوي لليوم العالمي للجودة

انطلقت فعاليات الملتقى السنوي لليوم العالمي للجودة برعاية محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وسط مشاركة واسعة من المختصين والمهتمين بالجودة.

وقال "القصبي": خلال كلمة ألقاها نيابة عنه نائب المحافظ للمطابقة والجودة سعود بن راشد العسكر: عدد المصانع الحاصلة على علامة الجودة السعودية وصل إلى 567 مصنعاً.

وأضاف: الملتقى يمثل فرصة مواتية لتعزيز التعاون والتكامل قطاعات العمل الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتعزيز وترسيخ الجودة باعتبارها أحد المفاهيم والثقافات التي تحتاج إليها الأمم لتحقيق أهدافها وتثبيت ريادتها.

وأكد حرص الهيئة على تمكين القطاعات في المملكة لتعزيز ثقافة الجودة وممارساتها وتطبيقاتها، حيث أطلقت الهيئة الاستراتيجية الوطنية للجودة التي تستهدف دعم وتمكين تحقيق البرامج الطموحة والأهداف المستقبلية لرؤية المملكة 2030.

وأضاف أنها ستساهم في بناء وتطوير الأداء المؤسسي لقطاعات الأعمال الرئيسة بالمملكة ورفع مستوى جودة المنتجات والخدمات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يساعد على تمكين جميع قطاعات الأعمال؛ لتحقيق مزيدٍ من النمو والازدهار بشكل مقنّن ودقيق، مع إضافة قيمة أفضل وتأثير إيجابي على الناتج الوطني الإجمالي والناتج المحلي.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت في إصدار مواصفات قياسية ولوائح فنية تخصصية من شأنها تعزيز هذا الجانب مثل اللائحة الفنية لشهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين "حيّاك"، إلى جانب تفعيل الهيئة لدور علامة الجودة السعودية في رفع معدلات الثقة في المنتجات الحاصلة عليها، حيث وصل عدد المصانع الحاصلة على علامة الجودة السعودية حتى الآن أكثر من 567 مصنعاً.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للجودة الدكتور فهد البجيدي: إدارة الجودة عززت من توافق الرؤى في جميع دول العالم خلال مائة عام مضت، ووفرت إطاراً لنهج مشترك للتطوير والتحسين المستمر والارتقاء بمستويات الأداء.

وأضاف: يأتي هذا الاحتفاء وقد أصبحنا في المملكة العربية السعودية نمر بتحولٍ تاريخي في ظل رؤيتها نحو المستقبل 2030 تسعى لتحقيق إنجاز حقيقي على مستوى جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها كل الجهات والهيئات للمواطن لتعزيز تنافسية ومكانة الاقتصاد السعودي وتفعيل آليات الجودة، لتكون الجودة في النهاية مكوناً رئيساً في حياة مجتمعنا.

وأردف: على الجميع كجهات وأشخاص مسؤولية كبيرة في أن نكون عند مستوى التطلعات وآمال حكومتنا الرشيدة وأن نكون على قدر المسؤولية، فهي مرحلة تحتاج منا لتضافر وتعاون ليس فقط للعمل بكل جد وإنما للعمل بأعلى مستويات التوافق والجودة والتميّز في الأداء.

وشهد الملتقى السنوي للجودة في يومه الثاني تقديم عدد من أوراق العمل العلمية من بينها تمكين التميز لوكيل المساعد للتخطيط والتميز المؤسسي بوزارة الصحة الدكتور عبدالعزيز عبدالباقي.

واستعرض الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة الذرية بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور ماهر العودان متطلبات الجودة في تقنيات وإنتاج الطاقة الذرية والمتجددة.

وكان "الاستدامة نحو مستقبل أفضل" عنوان ورقة عمل مها النحيط مدير عام برنامج الاستدامة بشركة الاتصالات السعودية، فيما ألقى العقيد مسلم المسلم الضوء على مسيرة الإدارة العامة للأدلة الجنائية من الجودة إلى التميز.

وعرض مستشار التميز التشغيلي بأرامكو السعودية نايف الدوسري ورقة عمل تحت عنوان "النجاح من خلال التميز التشغيلي".

واختتمت فعاليات الملتقى السنوي لليوم العالمي للجودة بجلسة نقاشية أدارها مدير مركز الاستشارات الإدارية والفنية بهيئة المواصفات المهندس سعود الشبانات.