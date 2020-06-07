بالصور.. أمطار خفيفة على المدينة المنورة

هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.الأرصاد حالة الطقس
هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.