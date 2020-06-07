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بالصور.. أمطار خفيفة على المدينة المنورة

ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم

هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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بالصور.. أمطار خفيفة على المدينة المنورة
سبق

هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
05:25 PM

بالصور.. أمطار خفيفة على المدينة المنورة

ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,053

هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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