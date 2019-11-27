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"بلدية فيفاء" تستنفر كافة طاقاتها لمواجهة الأمطار الغزيرة

تباشر البلاغات الواردة وتعالج فتح الطرق المنقطعة

تباشر بلدية محافظة فيفاء في هذه الأثناء فتح الطرق المنقطعة جراء الأمطار الغزيرة.

وتفصيلاً؛ فقد هطلت عصر اليوم أمطار غزيرة استمرت حتى بعد المغرب، وأدت إلى انقطاع (طريق ٨)، بالإضافة إلى انقطاعات جزئية في طرق أُخرى رئيسية وفرعية، كما انقطعت الكهرباء على أجزاء واسعة من المحافظة.

واستنفرت البلدية كامل طاقاتها البشرية والآلية؛ لمباشرة جميع البلاغات الواردة إليها، وذلك بمتابعة مستمرة من رئيس البلدية المهندس أحمد محمد علوان.

وكانت بلدية فيفاء أنهت استعداداتها لموسم الأمطار منذ بدء الحالة المطرية التي استمرت لسبعة أيام سابقة، كان أشدها غزارة وأضراراً اليوم، واستعدت البلدية عبر فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة، لاستقبال البلاغات الواردة ومباشرتها في وقت قياسي.

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"بلدية فيفاء" تستنفر كافة طاقاتها لمواجهة الأمطار الغزيرة
سبق

تباشر بلدية محافظة فيفاء في هذه الأثناء فتح الطرق المنقطعة جراء الأمطار الغزيرة.

وتفصيلاً؛ فقد هطلت عصر اليوم أمطار غزيرة استمرت حتى بعد المغرب، وأدت إلى انقطاع (طريق ٨)، بالإضافة إلى انقطاعات جزئية في طرق أُخرى رئيسية وفرعية، كما انقطعت الكهرباء على أجزاء واسعة من المحافظة.

واستنفرت البلدية كامل طاقاتها البشرية والآلية؛ لمباشرة جميع البلاغات الواردة إليها، وذلك بمتابعة مستمرة من رئيس البلدية المهندس أحمد محمد علوان.

وكانت بلدية فيفاء أنهت استعداداتها لموسم الأمطار منذ بدء الحالة المطرية التي استمرت لسبعة أيام سابقة، كان أشدها غزارة وأضراراً اليوم، واستعدت البلدية عبر فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة، لاستقبال البلاغات الواردة ومباشرتها في وقت قياسي.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
09:52 PM

"بلدية فيفاء" تستنفر كافة طاقاتها لمواجهة الأمطار الغزيرة

تباشر البلاغات الواردة وتعالج فتح الطرق المنقطعة

A A A
عبدالرحمن السلماني - فيفاء
1
507

تباشر بلدية محافظة فيفاء في هذه الأثناء فتح الطرق المنقطعة جراء الأمطار الغزيرة.

وتفصيلاً؛ فقد هطلت عصر اليوم أمطار غزيرة استمرت حتى بعد المغرب، وأدت إلى انقطاع (طريق ٨)، بالإضافة إلى انقطاعات جزئية في طرق أُخرى رئيسية وفرعية، كما انقطعت الكهرباء على أجزاء واسعة من المحافظة.

واستنفرت البلدية كامل طاقاتها البشرية والآلية؛ لمباشرة جميع البلاغات الواردة إليها، وذلك بمتابعة مستمرة من رئيس البلدية المهندس أحمد محمد علوان.

وكانت بلدية فيفاء أنهت استعداداتها لموسم الأمطار منذ بدء الحالة المطرية التي استمرت لسبعة أيام سابقة، كان أشدها غزارة وأضراراً اليوم، واستعدت البلدية عبر فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة، لاستقبال البلاغات الواردة ومباشرتها في وقت قياسي.

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