النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة "المؤسس" تنفذ الاختبارات النصفية لـ 19 ألف طالب وطالبة حضورياً

على مدى 4 أيام.. وسط تطبيق إجراءات احترازية للوقاية من كورونا

سجلت جامعة الملك عبدالعزيز حضور أكثر من 19 ألف طالب وطالبة من طلاب السنة التحضيرية على مدى أربعة أيام خلال الفترة من ١٩ -٢٥ من شهر صفر الحالي للعام ١٤٤٢، بعد عمل آلية وجدولة لمواعيد الاختبارات حسب دليل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في القاعات والفصول الدراسية الذي أصدرته الجامعة في وقت سابق.

وشهدت فترة انعقاد الاختبارات تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية بمقراتها وفصولها، والتي من شأنها حماية الطلبة، منها إجراء فحص قياس الحرارة، وارتداء الكمامة، وعدم تبادل الأدوات الشخصية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، كما جرى توزيع الملصقات الإرشادية لتجنب الازدحام ولتنظيم اصطفاف الطلاب بمسافات متباعدة عند الدخول، إضافة إلى وضع مسافات بين كراسي الطلاب والطالبات خلال أداء الاختبارات.

وقالت الجامعة: إن تلك الإجراءات والإرشادات حظيت بتفاعل وتعاون عدد كبير من الطلبة في تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة، مما كان له الأثر البالغ في سلاسة العملية التنظيمية، ‏في ظل ما تمتلكه الجامعة من إمكانيات وخبرات متميزة لتسيير العملية التعليمية بجودة وكفاءة مع التقيد التام بالتعليمات الاحترازية الوقائية، وتفعيل التطبيقات الإلكترونية الرسمية "توكلنا، تباعد".

من جهة أخرى، قام وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، بجولة تفقدية على معهد اللغة الإنجليزية وعددٍ من المباني الدراسية، لتفقد سير الاختبارات والاطلاع على الإجراءات الاحترازية المعمول بها، ومدى التزام الجميع بها من ضمنها التقيد بلبس الكمامات الطبية والتعقيم المستمر للكليات والقاعات الدراسية، وإجراءات التباعد الاجتماعي، وانسيابية الحركة في الدخول والخروج.

والتقى أثناء الجولة بعدد من المشرفين والطلاب وحثهم على الحرص والمتابعة المستمرة في تطبيق هذه الإجراءات لضمان سلامة الطلاب والكادر التعليمي والإداري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة "المؤسس" تنفذ الاختبارات النصفية لـ 19 ألف طالب وطالبة حضورياً
سبق

سجلت جامعة الملك عبدالعزيز حضور أكثر من 19 ألف طالب وطالبة من طلاب السنة التحضيرية على مدى أربعة أيام خلال الفترة من ١٩ -٢٥ من شهر صفر الحالي للعام ١٤٤٢، بعد عمل آلية وجدولة لمواعيد الاختبارات حسب دليل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في القاعات والفصول الدراسية الذي أصدرته الجامعة في وقت سابق.

وشهدت فترة انعقاد الاختبارات تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية بمقراتها وفصولها، والتي من شأنها حماية الطلبة، منها إجراء فحص قياس الحرارة، وارتداء الكمامة، وعدم تبادل الأدوات الشخصية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، كما جرى توزيع الملصقات الإرشادية لتجنب الازدحام ولتنظيم اصطفاف الطلاب بمسافات متباعدة عند الدخول، إضافة إلى وضع مسافات بين كراسي الطلاب والطالبات خلال أداء الاختبارات.

وقالت الجامعة: إن تلك الإجراءات والإرشادات حظيت بتفاعل وتعاون عدد كبير من الطلبة في تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة، مما كان له الأثر البالغ في سلاسة العملية التنظيمية، ‏في ظل ما تمتلكه الجامعة من إمكانيات وخبرات متميزة لتسيير العملية التعليمية بجودة وكفاءة مع التقيد التام بالتعليمات الاحترازية الوقائية، وتفعيل التطبيقات الإلكترونية الرسمية "توكلنا، تباعد".

من جهة أخرى، قام وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، بجولة تفقدية على معهد اللغة الإنجليزية وعددٍ من المباني الدراسية، لتفقد سير الاختبارات والاطلاع على الإجراءات الاحترازية المعمول بها، ومدى التزام الجميع بها من ضمنها التقيد بلبس الكمامات الطبية والتعقيم المستمر للكليات والقاعات الدراسية، وإجراءات التباعد الاجتماعي، وانسيابية الحركة في الدخول والخروج.

والتقى أثناء الجولة بعدد من المشرفين والطلاب وحثهم على الحرص والمتابعة المستمرة في تطبيق هذه الإجراءات لضمان سلامة الطلاب والكادر التعليمي والإداري.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
03:40 PM

جامعة "المؤسس" تنفذ الاختبارات النصفية لـ 19 ألف طالب وطالبة حضورياً

على مدى 4 أيام.. وسط تطبيق إجراءات احترازية للوقاية من كورونا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
853

سجلت جامعة الملك عبدالعزيز حضور أكثر من 19 ألف طالب وطالبة من طلاب السنة التحضيرية على مدى أربعة أيام خلال الفترة من ١٩ -٢٥ من شهر صفر الحالي للعام ١٤٤٢، بعد عمل آلية وجدولة لمواعيد الاختبارات حسب دليل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في القاعات والفصول الدراسية الذي أصدرته الجامعة في وقت سابق.

وشهدت فترة انعقاد الاختبارات تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية بمقراتها وفصولها، والتي من شأنها حماية الطلبة، منها إجراء فحص قياس الحرارة، وارتداء الكمامة، وعدم تبادل الأدوات الشخصية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، كما جرى توزيع الملصقات الإرشادية لتجنب الازدحام ولتنظيم اصطفاف الطلاب بمسافات متباعدة عند الدخول، إضافة إلى وضع مسافات بين كراسي الطلاب والطالبات خلال أداء الاختبارات.

وقالت الجامعة: إن تلك الإجراءات والإرشادات حظيت بتفاعل وتعاون عدد كبير من الطلبة في تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة، مما كان له الأثر البالغ في سلاسة العملية التنظيمية، ‏في ظل ما تمتلكه الجامعة من إمكانيات وخبرات متميزة لتسيير العملية التعليمية بجودة وكفاءة مع التقيد التام بالتعليمات الاحترازية الوقائية، وتفعيل التطبيقات الإلكترونية الرسمية "توكلنا، تباعد".

من جهة أخرى، قام وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، بجولة تفقدية على معهد اللغة الإنجليزية وعددٍ من المباني الدراسية، لتفقد سير الاختبارات والاطلاع على الإجراءات الاحترازية المعمول بها، ومدى التزام الجميع بها من ضمنها التقيد بلبس الكمامات الطبية والتعقيم المستمر للكليات والقاعات الدراسية، وإجراءات التباعد الاجتماعي، وانسيابية الحركة في الدخول والخروج.

والتقى أثناء الجولة بعدد من المشرفين والطلاب وحثهم على الحرص والمتابعة المستمرة في تطبيق هذه الإجراءات لضمان سلامة الطلاب والكادر التعليمي والإداري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,855
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,431
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,786
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,322

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة