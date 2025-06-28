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"الزعاق": اليوم آخر التويبع وغدًا أول موسم الجوزاء

قال: تشتدّ فيها هبوب السموم والمسماة برياح صباخ اللون

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الجمعة آخر التويبع، وغدًا أول موسم الجوزاء.

وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم آخر التويبع، وغدًا السبت أول موسم الجوزاء؛ وهي نجمان؛ الأول آخر مربعانية القيظ، والثانية أول جمرة القيظ، وتشتد فيها هبوب السموم والمسماة برياح صباخ اللون (يطيح اللون ببلح النخيل).


وأضاف: وعدد أيامها 26 يومًا، وهي من نجوم شدة الصيف الثلاثة وهي: الجوزاء والمرزم والكليبين.

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"الزعاق": اليوم آخر التويبع وغدًا أول موسم الجوزاء
سبق

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الجمعة آخر التويبع، وغدًا أول موسم الجوزاء.

وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم آخر التويبع، وغدًا السبت أول موسم الجوزاء؛ وهي نجمان؛ الأول آخر مربعانية القيظ، والثانية أول جمرة القيظ، وتشتد فيها هبوب السموم والمسماة برياح صباخ اللون (يطيح اللون ببلح النخيل).


وأضاف: وعدد أيامها 26 يومًا، وهي من نجوم شدة الصيف الثلاثة وهي: الجوزاء والمرزم والكليبين.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
10:04 AM

"الزعاق": اليوم آخر التويبع وغدًا أول موسم الجوزاء

قال: تشتدّ فيها هبوب السموم والمسماة برياح صباخ اللون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,384

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الجمعة آخر التويبع، وغدًا أول موسم الجوزاء.

وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم آخر التويبع، وغدًا السبت أول موسم الجوزاء؛ وهي نجمان؛ الأول آخر مربعانية القيظ، والثانية أول جمرة القيظ، وتشتد فيها هبوب السموم والمسماة برياح صباخ اللون (يطيح اللون ببلح النخيل).


وأضاف: وعدد أيامها 26 يومًا، وهي من نجوم شدة الصيف الثلاثة وهي: الجوزاء والمرزم والكليبين.

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