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"العسومي" يشيد باعتراف الاتحاد البرلماني الدولي بمجلس النواب اليمني

أكد أن هذا الإنجاز غير المسبوق جاء تتويجًا للجهود الدبلوماسية

أعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني الدولي اعترفت خلال اجتماعها اليوم بمجلس النواب اليمني كممثل شرعي للشعب اليمني الشقيق داخل الاتحاد.

وأوضح أن هذا الإنجاز غير المسبوق جاء تتويجًا للجهود الدبلوماسية التي قام بها البرلمان العربي لدعم القضية اليمنية في أكبر محفل برلماني دولي.

وقال "العسومي" في بيان له اليوم: هذه الخطوة المهمة سيكون لها انعكاسات كبيرة على تمثيل الشعب اليمني الشقيق في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وكذلك في تناول الاتحاد للقضية اليمنية بشكل عام، وحشد الدعم والتأييد الدولي لها على المستوى البرلماني.

رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي

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"العسومي" يشيد باعتراف الاتحاد البرلماني الدولي بمجلس النواب اليمني
سبق

أعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني الدولي اعترفت خلال اجتماعها اليوم بمجلس النواب اليمني كممثل شرعي للشعب اليمني الشقيق داخل الاتحاد.

وأوضح أن هذا الإنجاز غير المسبوق جاء تتويجًا للجهود الدبلوماسية التي قام بها البرلمان العربي لدعم القضية اليمنية في أكبر محفل برلماني دولي.

وقال "العسومي" في بيان له اليوم: هذه الخطوة المهمة سيكون لها انعكاسات كبيرة على تمثيل الشعب اليمني الشقيق في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وكذلك في تناول الاتحاد للقضية اليمنية بشكل عام، وحشد الدعم والتأييد الدولي لها على المستوى البرلماني.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
06:03 PM

"العسومي" يشيد باعتراف الاتحاد البرلماني الدولي بمجلس النواب اليمني

أكد أن هذا الإنجاز غير المسبوق جاء تتويجًا للجهود الدبلوماسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني الدولي اعترفت خلال اجتماعها اليوم بمجلس النواب اليمني كممثل شرعي للشعب اليمني الشقيق داخل الاتحاد.

وأوضح أن هذا الإنجاز غير المسبوق جاء تتويجًا للجهود الدبلوماسية التي قام بها البرلمان العربي لدعم القضية اليمنية في أكبر محفل برلماني دولي.

وقال "العسومي" في بيان له اليوم: هذه الخطوة المهمة سيكون لها انعكاسات كبيرة على تمثيل الشعب اليمني الشقيق في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وكذلك في تناول الاتحاد للقضية اليمنية بشكل عام، وحشد الدعم والتأييد الدولي لها على المستوى البرلماني.

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