النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ديوان المراقبة العامة" يجهّز 4 برامج لمنسوبي الجهات الحكومية

لتحسين كفاءة العمل لدى منسوبي الأجهزة الحكومية ورفع مهاراتهم

أكمل ديوان المراقبة العامة ممثلاً في المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، استعداداته للبدء بتنفيذ أربعة برامج تدريبية مخصصة لمنسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابته.

وسيتم تنفيذ البرامج التدريبية على ثلاث فترات ضمن الخطة التدريبية للديوان خلال العام التدريبي 1440 / 1441 هـ، 2019م، بالمقر الرئيس في مدينة الرياض وفرعَي الديوان بمدينتَي جدة والدمام.

ويسعى الديوان من خلال تقديمه هذه السلسلة من الدورات التدريبية، إلى تحسين كفاءة العمل لدى منسوبي الأجهزة الحكومية من خلال إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة التي تمكّنهم من أداء أعمالهم وفق مهنية عالية، وتحسين أدائهم في مجال المراجعة الداخلية، وإكسابهم المعارف اللازمة في كتابة التقارير، وإطلاعهم على تجارب الديوان في أعمال الرقابة على الأداء.

وتتمثل هذه الدورات التدريبية في أربعة برامج مقسّمة على ثلاث فترات، وهي: الممارسات العملية للمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، وأساسيات المحاسبة الحكومية، والإدارة المالية، والرقابة على الأداء، حيث تبدأ الفترة الأولى للبرامج اعتباراً من 12 / 6 / 1440هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي بديوان المراقبة العامة سعيد بن سعد القحطاني؛ "أن الديوان وجّه الدعوة لجميع الأجهزة المشمولة برقابته لترشيح منسوبيها للالتحاق بهذه البرامج التدريبية من خلال التسجيل على موقع الديوان الالكتروني، مبيناً أن عدد الدورات التي أعدّها الديوان للعام التدريبي 1440 / 1441هـ، 2019م، 27 دورة تدريبية معتمدة من وزارة الخدمة المدنية موزعه على ثلاث مناطق في المملكة، تهدف إلى رفع كفاءة موظفي الأجهزة الحكومية في مجال المراجعة المـالية والرقابة على الأداء، ضمن بيئة تدريبية متطورة تتوافر فيها جميع المستلزمات والوسائل الحديثة المستخدمة في التدريب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ديوان المراقبة العامة" يجهّز 4 برامج لمنسوبي الجهات الحكومية
سبق

أكمل ديوان المراقبة العامة ممثلاً في المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، استعداداته للبدء بتنفيذ أربعة برامج تدريبية مخصصة لمنسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابته.

وسيتم تنفيذ البرامج التدريبية على ثلاث فترات ضمن الخطة التدريبية للديوان خلال العام التدريبي 1440 / 1441 هـ، 2019م، بالمقر الرئيس في مدينة الرياض وفرعَي الديوان بمدينتَي جدة والدمام.

ويسعى الديوان من خلال تقديمه هذه السلسلة من الدورات التدريبية، إلى تحسين كفاءة العمل لدى منسوبي الأجهزة الحكومية من خلال إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة التي تمكّنهم من أداء أعمالهم وفق مهنية عالية، وتحسين أدائهم في مجال المراجعة الداخلية، وإكسابهم المعارف اللازمة في كتابة التقارير، وإطلاعهم على تجارب الديوان في أعمال الرقابة على الأداء.

وتتمثل هذه الدورات التدريبية في أربعة برامج مقسّمة على ثلاث فترات، وهي: الممارسات العملية للمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، وأساسيات المحاسبة الحكومية، والإدارة المالية، والرقابة على الأداء، حيث تبدأ الفترة الأولى للبرامج اعتباراً من 12 / 6 / 1440هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي بديوان المراقبة العامة سعيد بن سعد القحطاني؛ "أن الديوان وجّه الدعوة لجميع الأجهزة المشمولة برقابته لترشيح منسوبيها للالتحاق بهذه البرامج التدريبية من خلال التسجيل على موقع الديوان الالكتروني، مبيناً أن عدد الدورات التي أعدّها الديوان للعام التدريبي 1440 / 1441هـ، 2019م، 27 دورة تدريبية معتمدة من وزارة الخدمة المدنية موزعه على ثلاث مناطق في المملكة، تهدف إلى رفع كفاءة موظفي الأجهزة الحكومية في مجال المراجعة المـالية والرقابة على الأداء، ضمن بيئة تدريبية متطورة تتوافر فيها جميع المستلزمات والوسائل الحديثة المستخدمة في التدريب.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
11:17 AM

"ديوان المراقبة العامة" يجهّز 4 برامج لمنسوبي الجهات الحكومية

لتحسين كفاءة العمل لدى منسوبي الأجهزة الحكومية ورفع مهاراتهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,960

أكمل ديوان المراقبة العامة ممثلاً في المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، استعداداته للبدء بتنفيذ أربعة برامج تدريبية مخصصة لمنسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابته.

وسيتم تنفيذ البرامج التدريبية على ثلاث فترات ضمن الخطة التدريبية للديوان خلال العام التدريبي 1440 / 1441 هـ، 2019م، بالمقر الرئيس في مدينة الرياض وفرعَي الديوان بمدينتَي جدة والدمام.

ويسعى الديوان من خلال تقديمه هذه السلسلة من الدورات التدريبية، إلى تحسين كفاءة العمل لدى منسوبي الأجهزة الحكومية من خلال إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة التي تمكّنهم من أداء أعمالهم وفق مهنية عالية، وتحسين أدائهم في مجال المراجعة الداخلية، وإكسابهم المعارف اللازمة في كتابة التقارير، وإطلاعهم على تجارب الديوان في أعمال الرقابة على الأداء.

وتتمثل هذه الدورات التدريبية في أربعة برامج مقسّمة على ثلاث فترات، وهي: الممارسات العملية للمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، وأساسيات المحاسبة الحكومية، والإدارة المالية، والرقابة على الأداء، حيث تبدأ الفترة الأولى للبرامج اعتباراً من 12 / 6 / 1440هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي بديوان المراقبة العامة سعيد بن سعد القحطاني؛ "أن الديوان وجّه الدعوة لجميع الأجهزة المشمولة برقابته لترشيح منسوبيها للالتحاق بهذه البرامج التدريبية من خلال التسجيل على موقع الديوان الالكتروني، مبيناً أن عدد الدورات التي أعدّها الديوان للعام التدريبي 1440 / 1441هـ، 2019م، 27 دورة تدريبية معتمدة من وزارة الخدمة المدنية موزعه على ثلاث مناطق في المملكة، تهدف إلى رفع كفاءة موظفي الأجهزة الحكومية في مجال المراجعة المـالية والرقابة على الأداء، ضمن بيئة تدريبية متطورة تتوافر فيها جميع المستلزمات والوسائل الحديثة المستخدمة في التدريب.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,540
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,239
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,540
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,455

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة