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"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى

نصحت "الصحة" بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لبعض الفئات من المرضى؛ حيث نشرت في حسابها الرسمي على تويتر ومنصتها التوعوية #عش بصحة، إنفوجرافيك يوضّح هذه الفئات وهم مَن يعانون من التالي: (السكري غير المنضبط "تنويم خلال آخر 6 أشهر"/ وارتفاع ضغط الدم "تنويم خلال آخر ٦ أشهر"/ وقصور عضلة القلب/ ونقص المناعة/ وأمراض الصدر المزمنة "تنويمهم خلال آخر سنة"/ والسمنة المفرطة/ وتليف الكبد/ وأمراض الشرايين التاجية "تنويم خلال آخر 6 أشهر"/ إضافة إلى الحوامل).

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى
سبق

نصحت "الصحة" بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لبعض الفئات من المرضى؛ حيث نشرت في حسابها الرسمي على تويتر ومنصتها التوعوية #عش بصحة، إنفوجرافيك يوضّح هذه الفئات وهم مَن يعانون من التالي: (السكري غير المنضبط "تنويم خلال آخر 6 أشهر"/ وارتفاع ضغط الدم "تنويم خلال آخر ٦ أشهر"/ وقصور عضلة القلب/ ونقص المناعة/ وأمراض الصدر المزمنة "تنويمهم خلال آخر سنة"/ والسمنة المفرطة/ وتليف الكبد/ وأمراض الشرايين التاجية "تنويم خلال آخر 6 أشهر"/ إضافة إلى الحوامل).

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
12:36 PM

"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
3,066

نصحت "الصحة" بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لبعض الفئات من المرضى؛ حيث نشرت في حسابها الرسمي على تويتر ومنصتها التوعوية #عش بصحة، إنفوجرافيك يوضّح هذه الفئات وهم مَن يعانون من التالي: (السكري غير المنضبط "تنويم خلال آخر 6 أشهر"/ وارتفاع ضغط الدم "تنويم خلال آخر ٦ أشهر"/ وقصور عضلة القلب/ ونقص المناعة/ وأمراض الصدر المزمنة "تنويمهم خلال آخر سنة"/ والسمنة المفرطة/ وتليف الكبد/ وأمراض الشرايين التاجية "تنويم خلال آخر 6 أشهر"/ إضافة إلى الحوامل).

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