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"تعليم عفيف" تطلق جائزة "النقل المدرسي".. تصل لـ 120 ألف ريال

لرفع مستوى التنافس بين المشرفات في الخدمة المقدمة للطالبات

أطلقت إدارة تعليم عفيف جائزة مدير التعليم للنقل المدرسي بجوائز بلغت 120 ألف ريال؛ تهدف لرفع مستوى الخدمة المقدمة للطالبات المشمولات بالنقل المدرسي عن طريق بث روح التنافس الشريف بين مشرفات النقل.

وأوضح مدير التعليم سعيد النفيعي، أن الفئة المستهدفة من الجائزة هن مشرفات النقل المدرسي بمدارس البنات بمحافظة عفيف، وسيتم توزيع الجوائز التي بلغت قيمتها 120 ألف ريال على المراكز الخمسة الأولى نهاية العام الدراسي.

وأشار "النفيعي" إلى أن معايير التقييم تعتمد على الأدوار المطلوبة من مشرفة النقل المدرسي ورصدها رصداً دقيقا؛ باعتبارها محكاً مرجعياً لتقييم أداء مشرفة النقل، بالإضافة إلى التقييم المعياري بين مشرفات النقل المدرسي، لبث روح التنافس بما ينعكس إيجابياً على خدمة النقل المدرسي المقدمة للمستفيدات، وتمت مراعاة ظروف المدارس النائية وكذلك اختلاف تفاوت المدارس في عدد الطالبات.

وأضاف أن معايير التقييم تتضمن المسارعة في إدخال بيانات الطالبات المشمولات بالنقل المدرسي في نظام نور بالوقت المحدد، والمسارعة في إصدار بطاقات الصعود من النظام وتوزيعها عليهن، كذلك التقييم اليومي للحافلات عن طريق نظام نور، مع إصدار التقرير الشهري للحافلات وإرساله في الوقت المحدد.

وتتضمن المعايير كذلك التجاوب مع تعليمات قسم خدمات الطلاب بالإدارة، والتفاعل معها وإرسال أي بيانات مطلوبة فى أسرع وقت، وتوعية الطالبات بإجراءات السلامة من خلال النشرات والبرامج التوعوية والكلمات الإذاعية.

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"تعليم عفيف" تطلق جائزة "النقل المدرسي".. تصل لـ 120 ألف ريال
سبق

أطلقت إدارة تعليم عفيف جائزة مدير التعليم للنقل المدرسي بجوائز بلغت 120 ألف ريال؛ تهدف لرفع مستوى الخدمة المقدمة للطالبات المشمولات بالنقل المدرسي عن طريق بث روح التنافس الشريف بين مشرفات النقل.

وأوضح مدير التعليم سعيد النفيعي، أن الفئة المستهدفة من الجائزة هن مشرفات النقل المدرسي بمدارس البنات بمحافظة عفيف، وسيتم توزيع الجوائز التي بلغت قيمتها 120 ألف ريال على المراكز الخمسة الأولى نهاية العام الدراسي.

وأشار "النفيعي" إلى أن معايير التقييم تعتمد على الأدوار المطلوبة من مشرفة النقل المدرسي ورصدها رصداً دقيقا؛ باعتبارها محكاً مرجعياً لتقييم أداء مشرفة النقل، بالإضافة إلى التقييم المعياري بين مشرفات النقل المدرسي، لبث روح التنافس بما ينعكس إيجابياً على خدمة النقل المدرسي المقدمة للمستفيدات، وتمت مراعاة ظروف المدارس النائية وكذلك اختلاف تفاوت المدارس في عدد الطالبات.

وأضاف أن معايير التقييم تتضمن المسارعة في إدخال بيانات الطالبات المشمولات بالنقل المدرسي في نظام نور بالوقت المحدد، والمسارعة في إصدار بطاقات الصعود من النظام وتوزيعها عليهن، كذلك التقييم اليومي للحافلات عن طريق نظام نور، مع إصدار التقرير الشهري للحافلات وإرساله في الوقت المحدد.

وتتضمن المعايير كذلك التجاوب مع تعليمات قسم خدمات الطلاب بالإدارة، والتفاعل معها وإرسال أي بيانات مطلوبة فى أسرع وقت، وتوعية الطالبات بإجراءات السلامة من خلال النشرات والبرامج التوعوية والكلمات الإذاعية.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
01:05 PM

"تعليم عفيف" تطلق جائزة "النقل المدرسي".. تصل لـ 120 ألف ريال

لرفع مستوى التنافس بين المشرفات في الخدمة المقدمة للطالبات

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فهد الغبيوي - عفيف
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أطلقت إدارة تعليم عفيف جائزة مدير التعليم للنقل المدرسي بجوائز بلغت 120 ألف ريال؛ تهدف لرفع مستوى الخدمة المقدمة للطالبات المشمولات بالنقل المدرسي عن طريق بث روح التنافس الشريف بين مشرفات النقل.

وأوضح مدير التعليم سعيد النفيعي، أن الفئة المستهدفة من الجائزة هن مشرفات النقل المدرسي بمدارس البنات بمحافظة عفيف، وسيتم توزيع الجوائز التي بلغت قيمتها 120 ألف ريال على المراكز الخمسة الأولى نهاية العام الدراسي.

وأشار "النفيعي" إلى أن معايير التقييم تعتمد على الأدوار المطلوبة من مشرفة النقل المدرسي ورصدها رصداً دقيقا؛ باعتبارها محكاً مرجعياً لتقييم أداء مشرفة النقل، بالإضافة إلى التقييم المعياري بين مشرفات النقل المدرسي، لبث روح التنافس بما ينعكس إيجابياً على خدمة النقل المدرسي المقدمة للمستفيدات، وتمت مراعاة ظروف المدارس النائية وكذلك اختلاف تفاوت المدارس في عدد الطالبات.

وأضاف أن معايير التقييم تتضمن المسارعة في إدخال بيانات الطالبات المشمولات بالنقل المدرسي في نظام نور بالوقت المحدد، والمسارعة في إصدار بطاقات الصعود من النظام وتوزيعها عليهن، كذلك التقييم اليومي للحافلات عن طريق نظام نور، مع إصدار التقرير الشهري للحافلات وإرساله في الوقت المحدد.

وتتضمن المعايير كذلك التجاوب مع تعليمات قسم خدمات الطلاب بالإدارة، والتفاعل معها وإرسال أي بيانات مطلوبة فى أسرع وقت، وتوعية الطالبات بإجراءات السلامة من خلال النشرات والبرامج التوعوية والكلمات الإذاعية.

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