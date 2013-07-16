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نائب أمير جازان يتفقد سير العمل بمشروع إسكان "الصفوة"

يمتد على مساحة 90 ألف متر مربع ويتألف من 21 عمارة

تفقد نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، سير العمل بمشروع إسكان "الصفوة جاردن" بمدينة جيزان التابع لوزارة الإسكان، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف الإدارات والمشروعات التنموية بالمنطقة.

واطلع نائب أمير المنطقة خلال الجولة على المراحل المنجزة من المشروع، مستمعًا لشرح مفصل من مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، المهندس حسن بن سالم السهيمي، عن المراحل الجارِي تنفيذها بالمشروع والذي يمتاز بموقعه الذي تم اختياره بعناية هندسية، ليمثل الامتداد الطبيعي للعمران بمدينة جازان، وبُعده عن الازدحام وقربه من الأماكن الحيوية الهامة، كجامعة جازان، ومطار الملك عبدالله، وكورنيش المدينة.

ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تقدر بـ 90 ألف متر مربع، 29% لبناء العمائر (48 ألف متر مربع)، و71% للمسطحات الخضراء والمائية والخدماتية والترفيهية. كما يتألف المشروع من 21 عمارة تم تقسيمها إلى نموذجين “A” و”B”، تتباين مساحة وحداتهما السكنية “الشقق” وعددها في كل طابق .

ويتضمن المشروع قائمة من المرافق والخدمات الحيوية، ومنطقة مطاعم وكافيهات في الهواء الطلق، ومناطق ألعاب وحضانة أطفال، وفندق بإدارة عالمية (14 طابقًا) بمساحة تسعة آلاف متر مربع ملحق به مواقف خاصة للنزلاء بمدخل خاص منفصل عن المداخل السكنية، ومبنى الأعمال الإداري يضم (14 طابقًا) بمساحة 9250 متراً مربعاً يصلح لجميع الأنشطة الإدارية المختلفة.

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نائب أمير جازان يتفقد سير العمل بمشروع إسكان "الصفوة"
سبق

تفقد نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، سير العمل بمشروع إسكان "الصفوة جاردن" بمدينة جيزان التابع لوزارة الإسكان، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف الإدارات والمشروعات التنموية بالمنطقة.

واطلع نائب أمير المنطقة خلال الجولة على المراحل المنجزة من المشروع، مستمعًا لشرح مفصل من مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، المهندس حسن بن سالم السهيمي، عن المراحل الجارِي تنفيذها بالمشروع والذي يمتاز بموقعه الذي تم اختياره بعناية هندسية، ليمثل الامتداد الطبيعي للعمران بمدينة جازان، وبُعده عن الازدحام وقربه من الأماكن الحيوية الهامة، كجامعة جازان، ومطار الملك عبدالله، وكورنيش المدينة.

ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تقدر بـ 90 ألف متر مربع، 29% لبناء العمائر (48 ألف متر مربع)، و71% للمسطحات الخضراء والمائية والخدماتية والترفيهية. كما يتألف المشروع من 21 عمارة تم تقسيمها إلى نموذجين “A” و”B”، تتباين مساحة وحداتهما السكنية “الشقق” وعددها في كل طابق .

ويتضمن المشروع قائمة من المرافق والخدمات الحيوية، ومنطقة مطاعم وكافيهات في الهواء الطلق، ومناطق ألعاب وحضانة أطفال، وفندق بإدارة عالمية (14 طابقًا) بمساحة تسعة آلاف متر مربع ملحق به مواقف خاصة للنزلاء بمدخل خاص منفصل عن المداخل السكنية، ومبنى الأعمال الإداري يضم (14 طابقًا) بمساحة 9250 متراً مربعاً يصلح لجميع الأنشطة الإدارية المختلفة.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
04:11 PM

نائب أمير جازان يتفقد سير العمل بمشروع إسكان "الصفوة"

يمتد على مساحة 90 ألف متر مربع ويتألف من 21 عمارة

A A A
فهد كاملي - جازان
2
1,000

تفقد نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، سير العمل بمشروع إسكان "الصفوة جاردن" بمدينة جيزان التابع لوزارة الإسكان، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف الإدارات والمشروعات التنموية بالمنطقة.

واطلع نائب أمير المنطقة خلال الجولة على المراحل المنجزة من المشروع، مستمعًا لشرح مفصل من مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، المهندس حسن بن سالم السهيمي، عن المراحل الجارِي تنفيذها بالمشروع والذي يمتاز بموقعه الذي تم اختياره بعناية هندسية، ليمثل الامتداد الطبيعي للعمران بمدينة جازان، وبُعده عن الازدحام وقربه من الأماكن الحيوية الهامة، كجامعة جازان، ومطار الملك عبدالله، وكورنيش المدينة.

ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تقدر بـ 90 ألف متر مربع، 29% لبناء العمائر (48 ألف متر مربع)، و71% للمسطحات الخضراء والمائية والخدماتية والترفيهية. كما يتألف المشروع من 21 عمارة تم تقسيمها إلى نموذجين “A” و”B”، تتباين مساحة وحداتهما السكنية “الشقق” وعددها في كل طابق .

ويتضمن المشروع قائمة من المرافق والخدمات الحيوية، ومنطقة مطاعم وكافيهات في الهواء الطلق، ومناطق ألعاب وحضانة أطفال، وفندق بإدارة عالمية (14 طابقًا) بمساحة تسعة آلاف متر مربع ملحق به مواقف خاصة للنزلاء بمدخل خاص منفصل عن المداخل السكنية، ومبنى الأعمال الإداري يضم (14 طابقًا) بمساحة 9250 متراً مربعاً يصلح لجميع الأنشطة الإدارية المختلفة.

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