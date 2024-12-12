شرطة الرياض تضبط 62 متسولاً

ضمن حملة "وطن بلا مخالف"

ضبطت شرطة منطقة الرياض، ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي 62 متسولاً لوافدين مخالفين لنظامي الإقامة والعمل، فيما كان من بينهم عدد من المواطنين.

يأتي ذلك ضمن جهود شرطة منطقة الرياض خلال الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل و أمن الحدود "وطن بلا مخالف".