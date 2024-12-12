شرطة الرياض تضبط 62 متسولاً
ضمن حملة "وطن بلا مخالف"
ضبطت شرطة منطقة الرياض، ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي 62 متسولاً لوافدين مخالفين لنظامي الإقامة والعمل، فيما كان من بينهم عدد من المواطنين.
يأتي ذلك ضمن جهود شرطة منطقة الرياض خلال الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل و أمن الحدود "وطن بلا مخالف".
شرطة الرياض تضبط 62 متسولاً
ياسر العتيبي
سبق
2017-12-12
ضبطت شرطة منطقة الرياض، ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي 62 متسولاً لوافدين مخالفين لنظامي الإقامة والعمل، فيما كان من بينهم عدد من المواطنين.
يأتي ذلك ضمن جهود شرطة منطقة الرياض خلال الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل و أمن الحدود "وطن بلا مخالف".
12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
03:13 PM
شرطة الرياض تضبط 62 متسولاً
ضمن حملة "وطن بلا مخالف"
ضبطت شرطة منطقة الرياض، ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي 62 متسولاً لوافدين مخالفين لنظامي الإقامة والعمل، فيما كان من بينهم عدد من المواطنين.
يأتي ذلك ضمن جهود شرطة منطقة الرياض خلال الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل و أمن الحدود "وطن بلا مخالف".