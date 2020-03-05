مكين للمرتبة 10 ببلدية وادي جازان

أصدر رئيس بلدية وادي جازان مفرح بن محمد الألمعي، قرارًا بترقية مدير إدارة الخدمات "حسن بن هادي مكين" إلى المرتبة العاشرة.

من جانبه، قدّم "مكين" شكره وتقديره لرئيس البلدية.. سائلًا المولى عز وجل أن تكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن والمواطن.

يُذكر أن "مكين" من الكفاءات والقيادات المميزة في البلدية والحريصة على تقديم الخدمات والتطوير في مجال عملها.