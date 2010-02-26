"الجابري": أحداث تعليق الدراسة تُربك تثبيت الحضور والانصراف للطلاب والطالبات بالمدارس

أشار إلى أن أكثر من 99 % من مدارس البنين تقوم بتثبيت الحضور والانصراف

كشف وكيل وزارة التعليم لتعليم البنين الدكتور نياف الجابري أن عملية تثبيت الحضور والانصراف للطلاب والطالبات في المدارس ارتبك العمل فيها قليلاً بسبب أحداث تعليق الدراسة ثم بسبب تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية، مستدركًا: لكن العمل عاود صعوده بنهاية الأسبوع الماضي.

ولفت "الجابري" إلى أنه منذ مطلع الفصل الدراسي الحالي دأبت وزارة التعليم على نشر تقارير تثبيت الحضور والانصراف بشكل يومي.

وأردف: عادة يتراجع مؤشر التثبيت قليلاً يوم الأحد ثم يبدأ في الصعود وصولاً إلى القمة يوم الخميس.

وحول نتائج التقارير في هذا الصدد أوضح وكيل الوزارة الجابري أن المدارس الحكومية للبنين تميزت هذا الأسبوع في تثبيت الحضور والانصراف فقد حققت ٢٣ إدارة تعليمية النسبة الكاملة ١٠٠ % في التثبيت، فيما ١٣ إدارة تجاوزت نسبة ٩٩ % ، ‏ وإدارتان تجاوزتا ٩٨ %، و٧ إدارات تخطت الـ ٩٥ ٪.

أما إدارتان فقد كانتا دون نسبة ٩٥ %، وهذا يدل على حرص الإدارات التعليمية - ممثلة في قياداتها في المستويات المختلفة - في المدارس والمكاتب وإدارات التعليم.

كما أشار "الجابري" إلى أن نسبة التثبيت في المدارس الحكومية للبنين نهاية الأسبوع الماضي بلغت ٩٩.٠٩ %، فيما بلغت نسبة التثبيت في المدارس الأهلية بنين ٩٨.٩٩ %، وبأن نسبة التثبيت في المدارس الحكومية للبنات بلغت ٩٢.١٢ %، أما نسبة التثبيت في المدارس الأهلية للبنات فقد وصلت ٩٤.٤٣ %.

ومن ناحية الغياب، بلغت في مدارس البنين الحكومية نسبة الغياب من دون عذر ٢.٤٤ ٪‏

والغياب بعذر ١.٣٨ ٪‏ ، وفي مدارس البنين الأهلية بلغت نسبة الغياب من دون عذر ٣.١٧ ٪‏ والغياب بعذر ١.٧٧ ٪‏، وأما مدارس البنات الحكومية فقد بلغت نسبة الغياب من دون عذر ١.٧٦ ٪‏ والغياب بعذر ٤.٢٠ ٪‏ .

وفي مدارس البنات الأهلية بلغ الغياب من دون عذر نسبة ١.٥٦ ٪‏ ، والغياب بعذر نسبة ٤.٧٠ ٪‏ . وحول أهمية تثبيت الحضور والانصراف للطلاب والطالبات أكد أن ذلك يتيح البيانات لقادة التعليم في المستويات المختلفة؛ الأمر الذي يوفر الجهود الإشرافية، ويكشف مواطن الخلل ويساعد في رسم الحلول، سواء أكانت حلولاً عاجلة أم حلولاً على المدى المتوسط.

كما تضمن مؤشرات الانضباط في التقارير الدورية للأداء الدراسي للطلاب حتى يشعر أولياء الأمور بأهمية الأمر وجدية المتابعة، وتقوم إدارات التعليم بالمتابعة اليومية من خلال لجنة الانضباط المدرسي بالتعاون مع مكاتب التعليم.

وأشار دكتور الجابري إلى أهمية توعية الطلاب والطالبات بالحضور للمدرسة وتنمية وتعزيز ثقافة الانضباط المدرسي لديهم، منوهًا بإسهامات العلاقات العامة والإعلام في الوزارة وإدارات التعلم بقيامها بدور إيجابي في هذا الجانب من خلال الحملة الإعلامية للانضباط المدرسي، التي أطلقتها وتفاعلت معها حسابات الوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك إدارات التعليم والمدارس، وعززتها وسائل الإعلام المختلفة.

ووجّه الدكتور الجابري الشكر للقائمين على نظام نور، نظير التزامهم بتقديم الدعم الفني اللازم، سواء للجنة الإشرافية في مستوى الوزارة أم للجان العاملة في إدارات التعليم.

وأشاد بالجهود التي تبذل في مستوى المدارس وإدارات التعليم، حيث تقوم المدارس بإرسال رسائل نصية يومية لأولياء الأمور عند تغيب أبنائهم أو بناتهم.