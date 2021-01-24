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مدير "تعليم حوطة بني تميم والحريق" يتابع انتظام الدراسة الحضورية لطلاب الابتدائية

"الجميل" شدد على الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية للتعلم في بيئة صحية مناسبة

قام مدير التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق إبراهيم بن محمد الجميل بجولة ميدانية على بعض المدارس، مشاركاً زملاءه المعلمين في استقبال أبنائهم الطلاب ومرحباً بعودتهم، ومشيداً بما رأى من تطبيقٍ للإجراءات الاحترازية وبهجةٍ متبادلة بين الطلاب ومعلميهم مؤكداً على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية ليتسنى للجميع التعلم في بيئة صحية مناسبة.

وأتت جولات "الجميل" تزامناً مع العودة الحضورية لطلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

من جهته شارك المساعد للشؤون التعليمية عبدالله الدكان أبناءه الطلاب فرحة العودة الحضورية في إحدى المدارس الابتدائية مثنياً على استعدادات المدرسة وانتظام الدراسة الحضورية ووعي الطلاب والتزامهم بالإجراءات الاحترازية.

من جهة أخرى قام المساعد للشؤون المدرسية ناصر الرقيب بجولة على المدارس الابتدائية التابعة بمحافظة الحريق اطمأن خلالها على حضور أبنائه الطلاب وانتظامهم في الدراسة وسط إجراءات وقائية .

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مدير "تعليم حوطة بني تميم والحريق" يتابع انتظام الدراسة الحضورية لطلاب الابتدائية
سبق

قام مدير التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق إبراهيم بن محمد الجميل بجولة ميدانية على بعض المدارس، مشاركاً زملاءه المعلمين في استقبال أبنائهم الطلاب ومرحباً بعودتهم، ومشيداً بما رأى من تطبيقٍ للإجراءات الاحترازية وبهجةٍ متبادلة بين الطلاب ومعلميهم مؤكداً على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية ليتسنى للجميع التعلم في بيئة صحية مناسبة.

وأتت جولات "الجميل" تزامناً مع العودة الحضورية لطلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

من جهته شارك المساعد للشؤون التعليمية عبدالله الدكان أبناءه الطلاب فرحة العودة الحضورية في إحدى المدارس الابتدائية مثنياً على استعدادات المدرسة وانتظام الدراسة الحضورية ووعي الطلاب والتزامهم بالإجراءات الاحترازية.

من جهة أخرى قام المساعد للشؤون المدرسية ناصر الرقيب بجولة على المدارس الابتدائية التابعة بمحافظة الحريق اطمأن خلالها على حضور أبنائه الطلاب وانتظامهم في الدراسة وسط إجراءات وقائية .

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
02:20 PM

مدير "تعليم حوطة بني تميم والحريق" يتابع انتظام الدراسة الحضورية لطلاب الابتدائية

"الجميل" شدد على الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية للتعلم في بيئة صحية مناسبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام مدير التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق إبراهيم بن محمد الجميل بجولة ميدانية على بعض المدارس، مشاركاً زملاءه المعلمين في استقبال أبنائهم الطلاب ومرحباً بعودتهم، ومشيداً بما رأى من تطبيقٍ للإجراءات الاحترازية وبهجةٍ متبادلة بين الطلاب ومعلميهم مؤكداً على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية ليتسنى للجميع التعلم في بيئة صحية مناسبة.

وأتت جولات "الجميل" تزامناً مع العودة الحضورية لطلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

من جهته شارك المساعد للشؤون التعليمية عبدالله الدكان أبناءه الطلاب فرحة العودة الحضورية في إحدى المدارس الابتدائية مثنياً على استعدادات المدرسة وانتظام الدراسة الحضورية ووعي الطلاب والتزامهم بالإجراءات الاحترازية.

من جهة أخرى قام المساعد للشؤون المدرسية ناصر الرقيب بجولة على المدارس الابتدائية التابعة بمحافظة الحريق اطمأن خلالها على حضور أبنائه الطلاب وانتظامهم في الدراسة وسط إجراءات وقائية .

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