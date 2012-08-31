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ساند.. إيقاف الصرف نهائياً عن المستفيد حال بقائه في الخارج أكثر من 60 يوماً

"التأمينات": صرف التعويض لجميع المستفيدين المتوقف عنهم بسبب تطبيقات التوصيل

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم إيقاف صرف "ساند" نهائياً عن المستفيد إذا تجاوزت فترة بقائه خارج المملكة (60) يوماً -متصلة أو متقطعة- خلال مدة صرف التعويض.

وأشارت المؤسسة، عبر حسابها على " تويتر"، إلى أنه سيتم صرف التعويض لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل في شهر سبتمبر المقبل.

يذكر أن "ساند" نظام يستهدف المتعطلين عن العمل (سبق لهم العمل) الذين تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ساند.. إيقاف الصرف نهائياً عن المستفيد حال بقائه في الخارج أكثر من 60 يوماً
سبق

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم إيقاف صرف "ساند" نهائياً عن المستفيد إذا تجاوزت فترة بقائه خارج المملكة (60) يوماً -متصلة أو متقطعة- خلال مدة صرف التعويض.

وأشارت المؤسسة، عبر حسابها على " تويتر"، إلى أنه سيتم صرف التعويض لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل في شهر سبتمبر المقبل.

يذكر أن "ساند" نظام يستهدف المتعطلين عن العمل (سبق لهم العمل) الذين تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
11:16 AM

ساند.. إيقاف الصرف نهائياً عن المستفيد حال بقائه في الخارج أكثر من 60 يوماً

"التأمينات": صرف التعويض لجميع المستفيدين المتوقف عنهم بسبب تطبيقات التوصيل

A A A
خالد علي - جدة
3
1,503

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم إيقاف صرف "ساند" نهائياً عن المستفيد إذا تجاوزت فترة بقائه خارج المملكة (60) يوماً -متصلة أو متقطعة- خلال مدة صرف التعويض.

وأشارت المؤسسة، عبر حسابها على " تويتر"، إلى أنه سيتم صرف التعويض لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل في شهر سبتمبر المقبل.

يذكر أن "ساند" نظام يستهدف المتعطلين عن العمل (سبق لهم العمل) الذين تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم.

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