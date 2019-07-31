"الفيفي" تتفقّد مركز المراقبة الصحية بمطار الطائف الدولي

للوقوف على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

زارت مساعد الصحة العامة الدكتورة أمل الفيفي، مركز المراقبة الصحية بمطار الطائف الدولي، بمتابعة مدير الشؤون الصحية في محافظة الطائف صالح بن سعد المؤنس.



جاء ذلك للوقوف على سير العمل وتفقد جاهزية المركز بموسم الحج، والذي يستقبل حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر مطار الطائف الدولي، ويقدم لهم أرقى الخدمات الصحية.



واستمعت "الفيفي" إلى شرح تفصيلي عن الاستعدادات التي يقدمها المركز لخدمة ضيوف الرحمن، والتجهيزات الطبية؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية المميزة وذات الجودة العالية؛ لمنع قدوم الأمراض المعدية، لا سمح الله، للمملكة.



وقامت الدكتورة "الفيفي" بجولة على صالة القدوم الدولية وجميع الأقسام بالمركز، مقدمة الشكر لجميع العاملين، لجهودهم، وفي الوقت ذاته حثّت الجميع على بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.



من ناحيته صرّح مدير مركز المراقبة الصحية بمطار الطائف الدولي، عيضة بن ربيع الهذلي؛ بأن المركز يعمل فيه أكثر من 35 موظفًا من مختلف التخصصات الطبية والفنية ذات الكفاءة العالية، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والوقائية، وتطبيق كل الإجراءات والاشتراطات الصحية الدولية والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية.