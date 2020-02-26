"الانضباط" ترفض شكوى النصر ضد "بن زكري" .. وتُغرم رئيسي ناديين وجمهورين

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات انضباطية تراوحت ما بين رفض الشكوى والغرامة المالية طالت أندية الهلال والنصر والشباب والفتح كما طالت رئيسي ناديي الهلال والفتح وأبرزها :

رفض شكوى نادي النصر ضد نور الدين بن زكري مدرب ضمك لقيامه بالبصق والسب والتهجم على مدرب فريق النصر، لعدم ثبوت المخالفة.

تغرّم سعد العفالق رئيس نادي الفتح (30,000) ريال؛ لإدلائه بتصريح تضمن إساءة لمسؤولي المباراة، وذلك عقب مباراة فريقه مع الفيصلي، إلى جانب دخوله لأرضية الملعب وتحذيره من إعادة ارتكاب المخالفة، بتشديد العقوبة في حال إعادة ارتكابها.

إلزام نادي الفتح بدفع غرامة مالية قدرها (10،000) عشرة آلاف ريال سعودي لحصول ستة لاعبين على 6 إنذارات في مباراة الفيصلي.

إلزام نادي الشباب بدفع غرامة مالية قدرها (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال. قيام جمهور نادي الشباب بقذف عدد (4) أدوات باتجاه أرض الملعب ولاعبي فريق النصر ورئيس النادي المنافس، إضافة إلى إلزام النادي بدفع مبلغ (10،000) ريال لحصول ستة من لاعبي الفريق في المباراة المذكورة على 6 إنذارات.

إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (25،000) ريال لقيام جمهوره بقذف علبة مياه باتجاه أرض الملعب في مباراة الفريق مع الفيحاء.

إلزام رئيس نادي الهلال فهد بن نافل بدفع غرامة مالية قدرها (30،000) ريال نتيجة دخوله أرض الملعب في لقاء الفيحاء.



إلزام الرئيس التنفيذي بنادي الحزم فهد العايد بدفع (30،000) ريال لدخوله إلى أرضية الملعب بعد نهاية مباراة فريقه مع الحزم.