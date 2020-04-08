النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا: تسجيل 828 وفاة جديدة بـ"كورونا" في المستشفيات

ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6483 حالة

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 828 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6483 حالة.

وأكدت هيئة الصحة الوطنية أن 46 من بين 828 حالة وفاة جديدة لم يكن أصحابها يعانون من أمراض سابقة، كما تتراوح أعمارهم بين 35 و96 سنة.

وقال الباحثون: إن المملكة المتحدة تدخل المرحلة الأشد فتكاً في التفشي، كما تشهد جدلاً حول مسألة متى يتم رفع إجراءات العزل العام.

وحتى صباح اليوم الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و444 ألفاً، توفي منهم أكثر من 83 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 309 آلاف.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بريطانيا: تسجيل 828 وفاة جديدة بـ"كورونا" في المستشفيات
سبق

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 828 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6483 حالة.

وأكدت هيئة الصحة الوطنية أن 46 من بين 828 حالة وفاة جديدة لم يكن أصحابها يعانون من أمراض سابقة، كما تتراوح أعمارهم بين 35 و96 سنة.

وقال الباحثون: إن المملكة المتحدة تدخل المرحلة الأشد فتكاً في التفشي، كما تشهد جدلاً حول مسألة متى يتم رفع إجراءات العزل العام.

وحتى صباح اليوم الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و444 ألفاً، توفي منهم أكثر من 83 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 309 آلاف.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
05:11 PM

بريطانيا: تسجيل 828 وفاة جديدة بـ"كورونا" في المستشفيات

ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6483 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,458

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 828 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6483 حالة.

وأكدت هيئة الصحة الوطنية أن 46 من بين 828 حالة وفاة جديدة لم يكن أصحابها يعانون من أمراض سابقة، كما تتراوح أعمارهم بين 35 و96 سنة.

وقال الباحثون: إن المملكة المتحدة تدخل المرحلة الأشد فتكاً في التفشي، كما تشهد جدلاً حول مسألة متى يتم رفع إجراءات العزل العام.

وحتى صباح اليوم الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و444 ألفاً، توفي منهم أكثر من 83 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 309 آلاف.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,991
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,093
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,755
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,039

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة