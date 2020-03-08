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غدًا.. إيداع أكثر من ٤ ملايين ريال بحسابات طلاب وطالبات القنفذة

يشمل مدارس التحفيظ والتربية الخاصة والاغتراب وأبناء المعلمين المتوفين

تودع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الاثنين، الموافق الرابع عشر من شهر رجب الجاري أكثر من ٤ ملايين ريال مكافآت الطلاب والطالبات لشهر جمادى الآخرة ١٤٤١هـ.

وأكد مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والنائية والتربية الخاصة والاغتراب والإعاقات الجسمية وأبناء المعلمين المتوفين.

ولفت الزاحمي إلى حرص الإدارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية على إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، متمنيًا لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق .

إدارة تعليم القنفذة مكافآت الطلاب والطالبات القنفذة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غدًا.. إيداع أكثر من ٤ ملايين ريال بحسابات طلاب وطالبات القنفذة
سبق

تودع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الاثنين، الموافق الرابع عشر من شهر رجب الجاري أكثر من ٤ ملايين ريال مكافآت الطلاب والطالبات لشهر جمادى الآخرة ١٤٤١هـ.

وأكد مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والنائية والتربية الخاصة والاغتراب والإعاقات الجسمية وأبناء المعلمين المتوفين.

ولفت الزاحمي إلى حرص الإدارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية على إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، متمنيًا لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق .

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
02:51 PM

غدًا.. إيداع أكثر من ٤ ملايين ريال بحسابات طلاب وطالبات القنفذة

يشمل مدارس التحفيظ والتربية الخاصة والاغتراب وأبناء المعلمين المتوفين

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علي السحاري - القنفذة
0
492

تودع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الاثنين، الموافق الرابع عشر من شهر رجب الجاري أكثر من ٤ ملايين ريال مكافآت الطلاب والطالبات لشهر جمادى الآخرة ١٤٤١هـ.

وأكد مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والنائية والتربية الخاصة والاغتراب والإعاقات الجسمية وأبناء المعلمين المتوفين.

ولفت الزاحمي إلى حرص الإدارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية على إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، متمنيًا لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق .

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