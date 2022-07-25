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"بنتن" يطلق جائزة تجويد خدمات حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا

لتحقيق مبدأ التكامل المؤسسي في تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن

أطلق وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، بمقر مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، اليوم؛ جائزة تجويد خدمات الحجاج، لتعزيز التنافس الداخلي بين مكاتب الخدمات الميدانية بالمنظومة وتطوير أدائها، وتحقيق مبدأ التكامل المؤسسي في تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن تواكب أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد رئيس مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا، المطوف طارق عنقاوي، على أهمية الجائزة في تعزيز الحراك والتنافس بين مكاتب الخدمات الميدانية؛ لتقديم أعلى معايير الجودة في مختلف مجالات قطاع الحج، وشؤون حجاج المؤسسة بشكل خاص، منوهًا إلى أن المؤسسة عقدت شراكات عديدة مع جهات وشركات وطنية لتجويد مستوى الخدمات المقدمة لحجاجها، بما يوائم توجهات المملكة في تهيئة كافة الإمكانات اللازمة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم البلاد.

من جهته أوضح عضو مجلس الإدارة بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، رئيس قطاع تجويد الخدمات الدكتور وائل الحلبي؛ أن المؤسسة اعتمدت نظام التقييم الآلي في فرز خدمات المكاتب الميدانية المرشحة للجائزة، إضافة إلى تقييم التقارير الصادرة من قطاع المراقبة والتوجيه بالمؤسسة، بالإضافة إلى عدد حجاج المكتب المستفيدين من شراكات المؤسسة التي عقدتها لتجويد خدمات الحجاج، كما أدرجت ضمن آلية استحقاق الجائزة نماذج تقييم قطاعات المؤسسة لأداء المكاتب خلال موسم الحج.

بدوره أوضح نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالغني بيت الذهب، المهندس عبدالغني الصايغ؛ أن رعاية المجموعة لهذه الجائزة تأتي من إيمانها بضرورة دعم مبدأ المنافسة بين مكاتب خدمة الحجاج.

وأكد أن ما تقدمه المجموعة من خصومات لمنسوبي المؤسسة من حجاج ومساهمين وموظفين أقرّته المجموعة؛ لدعم الشراكة مع مقدمي خدمات الحجاج. مبينًا أن قيمة الطقم الألماس الجائزة تقدر ما بين ٢٠ إلى ٢٥ ألف ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بنتن" يطلق جائزة تجويد خدمات حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا
سبق

أطلق وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، بمقر مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، اليوم؛ جائزة تجويد خدمات الحجاج، لتعزيز التنافس الداخلي بين مكاتب الخدمات الميدانية بالمنظومة وتطوير أدائها، وتحقيق مبدأ التكامل المؤسسي في تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن تواكب أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد رئيس مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا، المطوف طارق عنقاوي، على أهمية الجائزة في تعزيز الحراك والتنافس بين مكاتب الخدمات الميدانية؛ لتقديم أعلى معايير الجودة في مختلف مجالات قطاع الحج، وشؤون حجاج المؤسسة بشكل خاص، منوهًا إلى أن المؤسسة عقدت شراكات عديدة مع جهات وشركات وطنية لتجويد مستوى الخدمات المقدمة لحجاجها، بما يوائم توجهات المملكة في تهيئة كافة الإمكانات اللازمة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم البلاد.

من جهته أوضح عضو مجلس الإدارة بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، رئيس قطاع تجويد الخدمات الدكتور وائل الحلبي؛ أن المؤسسة اعتمدت نظام التقييم الآلي في فرز خدمات المكاتب الميدانية المرشحة للجائزة، إضافة إلى تقييم التقارير الصادرة من قطاع المراقبة والتوجيه بالمؤسسة، بالإضافة إلى عدد حجاج المكتب المستفيدين من شراكات المؤسسة التي عقدتها لتجويد خدمات الحجاج، كما أدرجت ضمن آلية استحقاق الجائزة نماذج تقييم قطاعات المؤسسة لأداء المكاتب خلال موسم الحج.

بدوره أوضح نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالغني بيت الذهب، المهندس عبدالغني الصايغ؛ أن رعاية المجموعة لهذه الجائزة تأتي من إيمانها بضرورة دعم مبدأ المنافسة بين مكاتب خدمة الحجاج.

وأكد أن ما تقدمه المجموعة من خصومات لمنسوبي المؤسسة من حجاج ومساهمين وموظفين أقرّته المجموعة؛ لدعم الشراكة مع مقدمي خدمات الحجاج. مبينًا أن قيمة الطقم الألماس الجائزة تقدر ما بين ٢٠ إلى ٢٥ ألف ريال.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
08:30 PM
اخر تعديل
25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
07:10 AM

"بنتن" يطلق جائزة تجويد خدمات حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا

لتحقيق مبدأ التكامل المؤسسي في تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أطلق وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، بمقر مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، اليوم؛ جائزة تجويد خدمات الحجاج، لتعزيز التنافس الداخلي بين مكاتب الخدمات الميدانية بالمنظومة وتطوير أدائها، وتحقيق مبدأ التكامل المؤسسي في تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن تواكب أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد رئيس مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا، المطوف طارق عنقاوي، على أهمية الجائزة في تعزيز الحراك والتنافس بين مكاتب الخدمات الميدانية؛ لتقديم أعلى معايير الجودة في مختلف مجالات قطاع الحج، وشؤون حجاج المؤسسة بشكل خاص، منوهًا إلى أن المؤسسة عقدت شراكات عديدة مع جهات وشركات وطنية لتجويد مستوى الخدمات المقدمة لحجاجها، بما يوائم توجهات المملكة في تهيئة كافة الإمكانات اللازمة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم البلاد.

من جهته أوضح عضو مجلس الإدارة بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، رئيس قطاع تجويد الخدمات الدكتور وائل الحلبي؛ أن المؤسسة اعتمدت نظام التقييم الآلي في فرز خدمات المكاتب الميدانية المرشحة للجائزة، إضافة إلى تقييم التقارير الصادرة من قطاع المراقبة والتوجيه بالمؤسسة، بالإضافة إلى عدد حجاج المكتب المستفيدين من شراكات المؤسسة التي عقدتها لتجويد خدمات الحجاج، كما أدرجت ضمن آلية استحقاق الجائزة نماذج تقييم قطاعات المؤسسة لأداء المكاتب خلال موسم الحج.

بدوره أوضح نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالغني بيت الذهب، المهندس عبدالغني الصايغ؛ أن رعاية المجموعة لهذه الجائزة تأتي من إيمانها بضرورة دعم مبدأ المنافسة بين مكاتب خدمة الحجاج.

وأكد أن ما تقدمه المجموعة من خصومات لمنسوبي المؤسسة من حجاج ومساهمين وموظفين أقرّته المجموعة؛ لدعم الشراكة مع مقدمي خدمات الحجاج. مبينًا أن قيمة الطقم الألماس الجائزة تقدر ما بين ٢٠ إلى ٢٥ ألف ريال.

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