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العراق يسجل 457 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 457 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ إجمالي الإصابات 2084346 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23885 حالة، فيما سجلت 839 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي الحالات إلى 2050033 حالة.

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العراق يسجل 457 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 457 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ إجمالي الإصابات 2084346 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23885 حالة، فيما سجلت 839 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي الحالات إلى 2050033 حالة.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
05:10 PM

العراق يسجل 457 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 457 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ إجمالي الإصابات 2084346 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23885 حالة، فيما سجلت 839 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي الحالات إلى 2050033 حالة.

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