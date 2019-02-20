أزرارٌ إلكترونية تفتح صفحة مثيرة.. الكهرباء تَنتج رسميًّا من "سد النهضة"!

إطلاقٌ لـ"آبي أحمد" يرافقه مسؤولون رفيعو المستوى في جولة بمحطة توليد

أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، رسميًّا، عملية إنتاج الكهرباء من "سد النهضة" على النيل الأزرق، اليوم الأحد؛ في مرحلة مهمة من المشروع المثير للجدل، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات؛ حسب ما أفاد به مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية في الموقع.

وقام "آبي أحمد" -برفقة مسؤولين رفيعي المستوى- بجولة في محطة توليد الطاقة وضغط مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة قال المسؤولون إنها أطلقت عملية الإنتاج.

وقال مسؤول خلال مراسم الافتتاح: "هذا السد العظيم بناه الإثيوبيون؛ لكن ليس للإثيوبيين فحسب؛ بل ليستفيد منه أيضًا أشقاؤنا الأفارقة"؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم".

وفي 2011 أطلقت إثيوبيا المشروع الذي تُقدر قيمته بنحو 4 مليارات دولار، ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، بقدرة إنتاج تفوق خمسة آلاف ميغاواط، إلا أنه يثير توترات إقليمية، خصوصًا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير نحو 90% من حاجتها من مياه الري والشرب.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن السد الواقع في غرب إثيوبيا والقريب من الحدود مع السودان، بدأ توليد 375 ميغاواط من الكهرباء من أحد توربيناته، الأحد.

وبرغم أن مصر والسودان حَضَّتَا مرارًا إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق شامل؛ فقد أعلنت أديس أبابا في يوليو الماضي أنها أنجزت المرحلة الثانية من ملء خزان السد الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.

وفي سبتمبر الماضي، دعت مصر والسودان لاستئناف المفاوضات حول أزمة سد النهضة الإثيوبي بوساطة الاتحاد الإفريقي، بعد توصية صدرت عن مجلس الأمن الدولي بهذا المعنى.

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق هذا الشهر، أن مصر لديها إرادة سياسية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب؛ بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادًا إلى قواعد القانون ومقررات مجلس الأمن.