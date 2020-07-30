النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل

زادت عقود خام القياس الأميركي بنسبة  0.6 بالمئة

ارتفعت أسعار النفط، أمس الأربعاء، بعد هبوط حاد في مخزونات الخام الأميركية، لكن يومًا قياسيًا آخر للإصابات بفيروس كورونا كبح المكاسب.


وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 53 سنتًا، أو 1.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 43.75 دولار للبرميل.


وزادت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 23 سنتًا، أو 0.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 41.27 دولار للبرميل.


ووفق سكاي نيوز قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت 10.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 526 مليون برميل، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر.


وأضافت أن صافي واردات البلاد من الخام انخفض بمقدار مليون برميل يوميًا إلى 1.9 مليون برميل يوميًا.


وهذا الهبوط في مخزونات النفط هو على الأرجح نتيجة لتخفيضات الإمدادات، التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في أبريل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط، أمس الأربعاء، بعد هبوط حاد في مخزونات الخام الأميركية، لكن يومًا قياسيًا آخر للإصابات بفيروس كورونا كبح المكاسب.


وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 53 سنتًا، أو 1.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 43.75 دولار للبرميل.


وزادت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 23 سنتًا، أو 0.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 41.27 دولار للبرميل.


ووفق سكاي نيوز قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت 10.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 526 مليون برميل، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر.


وأضافت أن صافي واردات البلاد من الخام انخفض بمقدار مليون برميل يوميًا إلى 1.9 مليون برميل يوميًا.


وهذا الهبوط في مخزونات النفط هو على الأرجح نتيجة لتخفيضات الإمدادات، التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في أبريل.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
09:15 AM

النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل

زادت عقود خام القياس الأميركي بنسبة  0.6 بالمئة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
241

ارتفعت أسعار النفط، أمس الأربعاء، بعد هبوط حاد في مخزونات الخام الأميركية، لكن يومًا قياسيًا آخر للإصابات بفيروس كورونا كبح المكاسب.


وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 53 سنتًا، أو 1.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 43.75 دولار للبرميل.


وزادت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 23 سنتًا، أو 0.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 41.27 دولار للبرميل.


ووفق سكاي نيوز قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت 10.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 526 مليون برميل، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر.


وأضافت أن صافي واردات البلاد من الخام انخفض بمقدار مليون برميل يوميًا إلى 1.9 مليون برميل يوميًا.


وهذا الهبوط في مخزونات النفط هو على الأرجح نتيجة لتخفيضات الإمدادات، التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في أبريل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,551
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,083
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,747
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,289

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة