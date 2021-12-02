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القائم بأعمال الملحقية في أستراليا يرعى حفل تخريج مبتعثي ومبتعثات جامعة نيوكاسل

حثّ الخريجين على مواصلة العمل الدؤوب للوصول إلى مكتسبات برامج الابتعاث

رعى القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا الدكتور ملفي بن مبارك الكليب الدوسري، ‏حفل تخريج المبتعثين والمبتعثات السعوديين ‏من جامعة نيوكاسل.

وحث "الدوسري" في كلمة ألقاها للخريجين والخريجات بهذه المناسبة على مواصلة العمل الدؤوب للوصول إلى مكتسبات برامج الابتعاث المختلفة، ونقل هذه الخبرات؛ للمساهمة بفاعلية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وعقد اجتماعاً بالمبتعثين والمبتعثات للاستماع لاستفساراتهم وأسئلتهم والعمل على تلبيتها وحل أي معوقات تعترض طريقهم.

من جانب آخر، التقى "الدوسري" ممثلي جامعة نيوكاسل، وأكد حرص الملحقية الثقافية في أستراليا على متانة وتعزيز العلاقات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية المتميزة في أستراليا، فيما يهدف إلى مصلحة الطلبة السعوديين، ومناقشة سبل التعاون المشتركة بمجالاته التعليمية والبحثية والثقافية.

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القائم بأعمال الملحقية في أستراليا يرعى حفل تخريج مبتعثي ومبتعثات جامعة نيوكاسل
سبق

رعى القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا الدكتور ملفي بن مبارك الكليب الدوسري، ‏حفل تخريج المبتعثين والمبتعثات السعوديين ‏من جامعة نيوكاسل.

وحث "الدوسري" في كلمة ألقاها للخريجين والخريجات بهذه المناسبة على مواصلة العمل الدؤوب للوصول إلى مكتسبات برامج الابتعاث المختلفة، ونقل هذه الخبرات؛ للمساهمة بفاعلية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وعقد اجتماعاً بالمبتعثين والمبتعثات للاستماع لاستفساراتهم وأسئلتهم والعمل على تلبيتها وحل أي معوقات تعترض طريقهم.

من جانب آخر، التقى "الدوسري" ممثلي جامعة نيوكاسل، وأكد حرص الملحقية الثقافية في أستراليا على متانة وتعزيز العلاقات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية المتميزة في أستراليا، فيما يهدف إلى مصلحة الطلبة السعوديين، ومناقشة سبل التعاون المشتركة بمجالاته التعليمية والبحثية والثقافية.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
01:08 PM

القائم بأعمال الملحقية في أستراليا يرعى حفل تخريج مبتعثي ومبتعثات جامعة نيوكاسل

حثّ الخريجين على مواصلة العمل الدؤوب للوصول إلى مكتسبات برامج الابتعاث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رعى القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا الدكتور ملفي بن مبارك الكليب الدوسري، ‏حفل تخريج المبتعثين والمبتعثات السعوديين ‏من جامعة نيوكاسل.

وحث "الدوسري" في كلمة ألقاها للخريجين والخريجات بهذه المناسبة على مواصلة العمل الدؤوب للوصول إلى مكتسبات برامج الابتعاث المختلفة، ونقل هذه الخبرات؛ للمساهمة بفاعلية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وعقد اجتماعاً بالمبتعثين والمبتعثات للاستماع لاستفساراتهم وأسئلتهم والعمل على تلبيتها وحل أي معوقات تعترض طريقهم.

من جانب آخر، التقى "الدوسري" ممثلي جامعة نيوكاسل، وأكد حرص الملحقية الثقافية في أستراليا على متانة وتعزيز العلاقات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية المتميزة في أستراليا، فيما يهدف إلى مصلحة الطلبة السعوديين، ومناقشة سبل التعاون المشتركة بمجالاته التعليمية والبحثية والثقافية.

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