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عرض يسيل له اللعاب لمدرب "الهلال" السابق!.. تعرف عليه

تلقى الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني السابق لنادي الهلال والمنتخب السعودي، عرضاً لا يمكن رفضه بحسب وسائل الإعلام الرومانية من قبل نادي شنغهاي الصيني.

وبحسب ما نقلت صحيفة "sport" فإن المدرب تلقى عرضاً من شنغهاي الصيني نظير راتب يبلغ 8.5 مليون يورو سنوياً بزيادة نحو مليون ونصف المليون يورو عن عقده السابق مع نادي جيانغ سو الذي فسخ معه التعاقد.

الصحيفة الرومانية قالت إنه وعلى الرغم من أن هذا العرض يعد الأغلى له في حياته المهنية إلا أنه قد يفكر في العودة للتدريب في السعودية من جديد.

وحقق الروماني كوزمين أولاريو العديد من الألقاب أثناء تدريبه حيث حققها مع أندية العين والأهلي والسد جيانغسو الصيني مؤخراً حيث قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري هناك.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عرض يسيل له اللعاب لمدرب "الهلال" السابق!.. تعرف عليه
سبق

تلقى الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني السابق لنادي الهلال والمنتخب السعودي، عرضاً لا يمكن رفضه بحسب وسائل الإعلام الرومانية من قبل نادي شنغهاي الصيني.

وبحسب ما نقلت صحيفة "sport" فإن المدرب تلقى عرضاً من شنغهاي الصيني نظير راتب يبلغ 8.5 مليون يورو سنوياً بزيادة نحو مليون ونصف المليون يورو عن عقده السابق مع نادي جيانغ سو الذي فسخ معه التعاقد.

الصحيفة الرومانية قالت إنه وعلى الرغم من أن هذا العرض يعد الأغلى له في حياته المهنية إلا أنه قد يفكر في العودة للتدريب في السعودية من جديد.

وحقق الروماني كوزمين أولاريو العديد من الألقاب أثناء تدريبه حيث حققها مع أندية العين والأهلي والسد جيانغسو الصيني مؤخراً حيث قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري هناك.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
09:28 PM

عرض يسيل له اللعاب لمدرب "الهلال" السابق!.. تعرف عليه

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
6,494

تلقى الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني السابق لنادي الهلال والمنتخب السعودي، عرضاً لا يمكن رفضه بحسب وسائل الإعلام الرومانية من قبل نادي شنغهاي الصيني.

وبحسب ما نقلت صحيفة "sport" فإن المدرب تلقى عرضاً من شنغهاي الصيني نظير راتب يبلغ 8.5 مليون يورو سنوياً بزيادة نحو مليون ونصف المليون يورو عن عقده السابق مع نادي جيانغ سو الذي فسخ معه التعاقد.

الصحيفة الرومانية قالت إنه وعلى الرغم من أن هذا العرض يعد الأغلى له في حياته المهنية إلا أنه قد يفكر في العودة للتدريب في السعودية من جديد.

وحقق الروماني كوزمين أولاريو العديد من الألقاب أثناء تدريبه حيث حققها مع أندية العين والأهلي والسد جيانغسو الصيني مؤخراً حيث قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري هناك.

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