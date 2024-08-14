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"تعليم المخواة" ينهي تهيئة المدارس لاستقبال منسوبيها ومنسوباتها

خطة إعلامية تهدف  للترحيب بعودة الهيئة الإدارية والتعليمية

أنهت إدارة تعليم المخواة تهيئة المدارس لاستقبال منسوبيها ومنسوباتها وعودتهم وفق التقويم الدراسي.

وقال مدير التعليم بالمخواة الدكتور علي الجالوق: خطة العودة تشرف عليها لجنة مكونة من القيادات التعليمية تم تكليفها بمهام استكمال متطلبات العودة بناءً على قرار وزير التعليم، والتي تتابع بشكل يومي بالتعاون مع قادة وقائدات المدارس تنفيذ خطط الصيانة ونظافة المدارس، بالإضافة لمتابعة اللجنة استقبال المقررات و ترحيلها وفق الخطة المعدة لذلك ،حيث تم ترحيل ما نسبته ٧٥٪ من المقررات إلى المدارس تمهيدًا لتوزيعها على الطلاب خلال الأسبوعين القادمين.

وأضاف: أنهت الإدارة حركة نقل القيادات المدرسية ووكلائها بهدف توفير الاستقرار للمدارس وضمان البداية الجادة قبل انطلاقة العام الدراسي، كما عملت الإدارة على صرف الميزانية التشغيلية للمدارس واستكمال ومتابعة كل ما يخص التسجيل في النقل المدرسي.

وأردف: ساهمت اجتماعات لجنة الاستعداد وتوصياتها في رفع وتيرة الاستعداد وتمت متابعة أعمال التأهيل للمدارس وفق الخطط المعدة لذلك، إذ اشتملت على خطة إعلامية تهدف للترحيب بعودة الهيئة الإدارية والتعليمية وتبرز دورهم عبر عدد من الأوعية الإعلامية وإنتاج مواد مناسبة تساهم في تهيئة الطلاب والطالبات للعودة الجادة، كما تساهم في دعم أساليب التعلم عن بعد وبيان مميزاته.

وتابع: ستقيم إدارة الإشراف التربوي ملتقى العودة الذي يشارك فيه "عن بُعد" عدد من المختصين في الشأن التربوي تحت شعار "عودتنا آمنة" ويناقش مجموعة من المحاور المتعلقة بالتعليم عن بعد ودور القيادات التعليمية والمدرسية والأسر في رفع مستوى التحصيل .

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم المخواة" ينهي تهيئة المدارس لاستقبال منسوبيها ومنسوباتها
سبق

أنهت إدارة تعليم المخواة تهيئة المدارس لاستقبال منسوبيها ومنسوباتها وعودتهم وفق التقويم الدراسي.

وقال مدير التعليم بالمخواة الدكتور علي الجالوق: خطة العودة تشرف عليها لجنة مكونة من القيادات التعليمية تم تكليفها بمهام استكمال متطلبات العودة بناءً على قرار وزير التعليم، والتي تتابع بشكل يومي بالتعاون مع قادة وقائدات المدارس تنفيذ خطط الصيانة ونظافة المدارس، بالإضافة لمتابعة اللجنة استقبال المقررات و ترحيلها وفق الخطة المعدة لذلك ،حيث تم ترحيل ما نسبته ٧٥٪ من المقررات إلى المدارس تمهيدًا لتوزيعها على الطلاب خلال الأسبوعين القادمين.

وأضاف: أنهت الإدارة حركة نقل القيادات المدرسية ووكلائها بهدف توفير الاستقرار للمدارس وضمان البداية الجادة قبل انطلاقة العام الدراسي، كما عملت الإدارة على صرف الميزانية التشغيلية للمدارس واستكمال ومتابعة كل ما يخص التسجيل في النقل المدرسي.

وأردف: ساهمت اجتماعات لجنة الاستعداد وتوصياتها في رفع وتيرة الاستعداد وتمت متابعة أعمال التأهيل للمدارس وفق الخطط المعدة لذلك، إذ اشتملت على خطة إعلامية تهدف للترحيب بعودة الهيئة الإدارية والتعليمية وتبرز دورهم عبر عدد من الأوعية الإعلامية وإنتاج مواد مناسبة تساهم في تهيئة الطلاب والطالبات للعودة الجادة، كما تساهم في دعم أساليب التعلم عن بعد وبيان مميزاته.

وتابع: ستقيم إدارة الإشراف التربوي ملتقى العودة الذي يشارك فيه "عن بُعد" عدد من المختصين في الشأن التربوي تحت شعار "عودتنا آمنة" ويناقش مجموعة من المحاور المتعلقة بالتعليم عن بعد ودور القيادات التعليمية والمدرسية والأسر في رفع مستوى التحصيل .

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
05:02 PM

"تعليم المخواة" ينهي تهيئة المدارس لاستقبال منسوبيها ومنسوباتها

خطة إعلامية تهدف  للترحيب بعودة الهيئة الإدارية والتعليمية

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عبدالعزيز الشهري - المخواة
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أنهت إدارة تعليم المخواة تهيئة المدارس لاستقبال منسوبيها ومنسوباتها وعودتهم وفق التقويم الدراسي.

وقال مدير التعليم بالمخواة الدكتور علي الجالوق: خطة العودة تشرف عليها لجنة مكونة من القيادات التعليمية تم تكليفها بمهام استكمال متطلبات العودة بناءً على قرار وزير التعليم، والتي تتابع بشكل يومي بالتعاون مع قادة وقائدات المدارس تنفيذ خطط الصيانة ونظافة المدارس، بالإضافة لمتابعة اللجنة استقبال المقررات و ترحيلها وفق الخطة المعدة لذلك ،حيث تم ترحيل ما نسبته ٧٥٪ من المقررات إلى المدارس تمهيدًا لتوزيعها على الطلاب خلال الأسبوعين القادمين.

وأضاف: أنهت الإدارة حركة نقل القيادات المدرسية ووكلائها بهدف توفير الاستقرار للمدارس وضمان البداية الجادة قبل انطلاقة العام الدراسي، كما عملت الإدارة على صرف الميزانية التشغيلية للمدارس واستكمال ومتابعة كل ما يخص التسجيل في النقل المدرسي.

وأردف: ساهمت اجتماعات لجنة الاستعداد وتوصياتها في رفع وتيرة الاستعداد وتمت متابعة أعمال التأهيل للمدارس وفق الخطط المعدة لذلك، إذ اشتملت على خطة إعلامية تهدف للترحيب بعودة الهيئة الإدارية والتعليمية وتبرز دورهم عبر عدد من الأوعية الإعلامية وإنتاج مواد مناسبة تساهم في تهيئة الطلاب والطالبات للعودة الجادة، كما تساهم في دعم أساليب التعلم عن بعد وبيان مميزاته.

وتابع: ستقيم إدارة الإشراف التربوي ملتقى العودة الذي يشارك فيه "عن بُعد" عدد من المختصين في الشأن التربوي تحت شعار "عودتنا آمنة" ويناقش مجموعة من المحاور المتعلقة بالتعليم عن بعد ودور القيادات التعليمية والمدرسية والأسر في رفع مستوى التحصيل .

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