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"أبل" تنوي الكشف عن أول أجهزة "ماك" بمعالج استثنائي في هذا الموعد

ستكون مختلفة عن تلك التي دعمتها في سماعات "آير بودز ستوديو"

قالت تقارير صحفية عالمية إن شركة "أبل" الأمريكية، تنوي الكشف عن أول أجهزة "ماك" المزودة بمعالج "أيه آر إم" الاستثنائي.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن حاسب "ماك" الجديد في نوفمبر المقبل، بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.

ومن المتوقع أن تؤكد "أبل" الإطلاق الرسمي لحواسيب ماك الجديد في إعلان رسمي عن الجهاز يوم 10 نوفمبر المقبل.

وتشير التسريبات الصحفية إلى أن أجهزة ماك الجديدة، أبرزها حاسب "ماك بوك" بقياس 12 بوصة.

ومن المتوقع أن تطلق "أبل" جيلاً أو اثنين من أجهزة ماك التي تعمل بمعالج "أيه آر إم" من إنتاج شركة "إنتل" الأمريكية.

وستكون تلك المعالجات مختلفة عن تلك التي دعمتها أبل في سماعات "آير بودز ستوديو" أو في مساعد "هوم بود" الذكي.

شركة أبل أبل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"أبل" تنوي الكشف عن أول أجهزة "ماك" بمعالج استثنائي في هذا الموعد
سبق

قالت تقارير صحفية عالمية إن شركة "أبل" الأمريكية، تنوي الكشف عن أول أجهزة "ماك" المزودة بمعالج "أيه آر إم" الاستثنائي.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن حاسب "ماك" الجديد في نوفمبر المقبل، بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.

ومن المتوقع أن تؤكد "أبل" الإطلاق الرسمي لحواسيب ماك الجديد في إعلان رسمي عن الجهاز يوم 10 نوفمبر المقبل.

وتشير التسريبات الصحفية إلى أن أجهزة ماك الجديدة، أبرزها حاسب "ماك بوك" بقياس 12 بوصة.

ومن المتوقع أن تطلق "أبل" جيلاً أو اثنين من أجهزة ماك التي تعمل بمعالج "أيه آر إم" من إنتاج شركة "إنتل" الأمريكية.

وستكون تلك المعالجات مختلفة عن تلك التي دعمتها أبل في سماعات "آير بودز ستوديو" أو في مساعد "هوم بود" الذكي.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
01:07 PM

"أبل" تنوي الكشف عن أول أجهزة "ماك" بمعالج استثنائي في هذا الموعد

ستكون مختلفة عن تلك التي دعمتها في سماعات "آير بودز ستوديو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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قالت تقارير صحفية عالمية إن شركة "أبل" الأمريكية، تنوي الكشف عن أول أجهزة "ماك" المزودة بمعالج "أيه آر إم" الاستثنائي.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن حاسب "ماك" الجديد في نوفمبر المقبل، بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.

ومن المتوقع أن تؤكد "أبل" الإطلاق الرسمي لحواسيب ماك الجديد في إعلان رسمي عن الجهاز يوم 10 نوفمبر المقبل.

وتشير التسريبات الصحفية إلى أن أجهزة ماك الجديدة، أبرزها حاسب "ماك بوك" بقياس 12 بوصة.

ومن المتوقع أن تطلق "أبل" جيلاً أو اثنين من أجهزة ماك التي تعمل بمعالج "أيه آر إم" من إنتاج شركة "إنتل" الأمريكية.

وستكون تلك المعالجات مختلفة عن تلك التي دعمتها أبل في سماعات "آير بودز ستوديو" أو في مساعد "هوم بود" الذكي.

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