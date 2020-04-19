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"مدني البدع" يخمد حريقًا اندلع بمعرضين للمفروشات

بمشاركة الجهات ذات العلاقة.. ولا إصابات

تلقى مركز التحكم والتوجيه في إدارة الدفاع المدني بمحافظة البدع مساء اليوم بلاغًا مفاده نشوب حريق في معرضين للمفروشات في حي المدائن بمدينة البدع.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري, أنه فور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومباشرة الحادث والسيطرة عليه وإخماد النيران دون وجود أي إصابات ولله الحمد وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

وشدد الرائد الشمري على أصحاب المعارض والمحال التجارية بضرورة إطفاء جميع الموصلات الكهربائية غير اللازمة قبل الإغلاق ومتابعة اشتراطات السلامة بشكل دوري، متمنيًا السلامة للجميع.

محافظة البدع الدفاع المدني حريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني البدع" يخمد حريقًا اندلع بمعرضين للمفروشات
سبق

تلقى مركز التحكم والتوجيه في إدارة الدفاع المدني بمحافظة البدع مساء اليوم بلاغًا مفاده نشوب حريق في معرضين للمفروشات في حي المدائن بمدينة البدع.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري, أنه فور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومباشرة الحادث والسيطرة عليه وإخماد النيران دون وجود أي إصابات ولله الحمد وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

وشدد الرائد الشمري على أصحاب المعارض والمحال التجارية بضرورة إطفاء جميع الموصلات الكهربائية غير اللازمة قبل الإغلاق ومتابعة اشتراطات السلامة بشكل دوري، متمنيًا السلامة للجميع.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
11:28 PM

"مدني البدع" يخمد حريقًا اندلع بمعرضين للمفروشات

بمشاركة الجهات ذات العلاقة.. ولا إصابات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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تلقى مركز التحكم والتوجيه في إدارة الدفاع المدني بمحافظة البدع مساء اليوم بلاغًا مفاده نشوب حريق في معرضين للمفروشات في حي المدائن بمدينة البدع.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري, أنه فور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومباشرة الحادث والسيطرة عليه وإخماد النيران دون وجود أي إصابات ولله الحمد وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

وشدد الرائد الشمري على أصحاب المعارض والمحال التجارية بضرورة إطفاء جميع الموصلات الكهربائية غير اللازمة قبل الإغلاق ومتابعة اشتراطات السلامة بشكل دوري، متمنيًا السلامة للجميع.

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