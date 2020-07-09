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"بيتروس" محترف "النصر" يشعل غضبة الجماهير بسبب حذائه!

أشعل اللاعب البرازيلي بيتروس محترف نادي النصر غضب الجماهير بعدما نشر صورة لحذائه الجديد مكتوب عليه محمد وبيتروس.

ووجهت جماهير النصر قبل جماهير الأندية الأخرى انتقادات بالغة مطالبين بتوضيح الأمر للاعب وأن هذا الاختيار لم يكن موفقاً أبداً.

وطالبت جماهير النصر، الإدارة بسحب الحذاء حتى لا يتسبب في أزمة للنادي هو في غنى عنها.

ونشر اللاعب مقطع فيديو قصير عبر حسابه على انستغرام للحذاء الذي ظهر عليه اسم محمد واسم بيتروس.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"بيتروس" محترف "النصر" يشعل غضبة الجماهير بسبب حذائه!
سبق

أشعل اللاعب البرازيلي بيتروس محترف نادي النصر غضب الجماهير بعدما نشر صورة لحذائه الجديد مكتوب عليه محمد وبيتروس.

ووجهت جماهير النصر قبل جماهير الأندية الأخرى انتقادات بالغة مطالبين بتوضيح الأمر للاعب وأن هذا الاختيار لم يكن موفقاً أبداً.

وطالبت جماهير النصر، الإدارة بسحب الحذاء حتى لا يتسبب في أزمة للنادي هو في غنى عنها.

ونشر اللاعب مقطع فيديو قصير عبر حسابه على انستغرام للحذاء الذي ظهر عليه اسم محمد واسم بيتروس.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
09:32 PM

"بيتروس" محترف "النصر" يشعل غضبة الجماهير بسبب حذائه!

A A A
محمد السيّد - الرياض
9
10,697

أشعل اللاعب البرازيلي بيتروس محترف نادي النصر غضب الجماهير بعدما نشر صورة لحذائه الجديد مكتوب عليه محمد وبيتروس.

ووجهت جماهير النصر قبل جماهير الأندية الأخرى انتقادات بالغة مطالبين بتوضيح الأمر للاعب وأن هذا الاختيار لم يكن موفقاً أبداً.

وطالبت جماهير النصر، الإدارة بسحب الحذاء حتى لا يتسبب في أزمة للنادي هو في غنى عنها.

ونشر اللاعب مقطع فيديو قصير عبر حسابه على انستغرام للحذاء الذي ظهر عليه اسم محمد واسم بيتروس.

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