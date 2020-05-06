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"بر جدة" تطلق مبادرة "غذاؤنا واحد" للتخفيف من أضرار كورونا

بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أطلقت جمعية البر بجدة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مبادرة (غذاؤنا واحد) بمقر تجهيز السلال الغذائية التابع للجمعية.

وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة خلف بن هوصان العتيبي بأن هذه المبادرة تندرج تحت مظلة الصندوق المجتمعي الذي أطلقته الوزارة أخيرًا، بهدف مساعدة الأسر المتضررة في جميع مناطق المملكة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وقد جرى تخصيص 3950 سلة غذائية تقوم الجمعية بتوزيعها على المواطنين والمقيمين، بسبب الضرر الذي لحق بهم وللتخفيف من تداعي هذه الأزمة عليهم.

وبيّن "العتيبي" أن هذه المبادرة جاءت على وجه الخصوص لمساعدة الفئات الأشد تأثرًا من هذا الفيروس، من الأسر والأرامل والمطلقات وكبار السن، سعيًا لاستقرار أحوالهم والاطمئنان على توفير سبل الراحة المعيشة لهم، ودعمهم والوقوف بجانبهم حتى زوال الأزمة بإذن الله.

جدة جمعية البر بجدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السلال الغذائية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بر جدة" تطلق مبادرة "غذاؤنا واحد" للتخفيف من أضرار كورونا
سبق

أطلقت جمعية البر بجدة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مبادرة (غذاؤنا واحد) بمقر تجهيز السلال الغذائية التابع للجمعية.

وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة خلف بن هوصان العتيبي بأن هذه المبادرة تندرج تحت مظلة الصندوق المجتمعي الذي أطلقته الوزارة أخيرًا، بهدف مساعدة الأسر المتضررة في جميع مناطق المملكة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وقد جرى تخصيص 3950 سلة غذائية تقوم الجمعية بتوزيعها على المواطنين والمقيمين، بسبب الضرر الذي لحق بهم وللتخفيف من تداعي هذه الأزمة عليهم.

وبيّن "العتيبي" أن هذه المبادرة جاءت على وجه الخصوص لمساعدة الفئات الأشد تأثرًا من هذا الفيروس، من الأسر والأرامل والمطلقات وكبار السن، سعيًا لاستقرار أحوالهم والاطمئنان على توفير سبل الراحة المعيشة لهم، ودعمهم والوقوف بجانبهم حتى زوال الأزمة بإذن الله.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
01:43 AM

"بر جدة" تطلق مبادرة "غذاؤنا واحد" للتخفيف من أضرار كورونا

بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلقت جمعية البر بجدة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مبادرة (غذاؤنا واحد) بمقر تجهيز السلال الغذائية التابع للجمعية.

وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة خلف بن هوصان العتيبي بأن هذه المبادرة تندرج تحت مظلة الصندوق المجتمعي الذي أطلقته الوزارة أخيرًا، بهدف مساعدة الأسر المتضررة في جميع مناطق المملكة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وقد جرى تخصيص 3950 سلة غذائية تقوم الجمعية بتوزيعها على المواطنين والمقيمين، بسبب الضرر الذي لحق بهم وللتخفيف من تداعي هذه الأزمة عليهم.

وبيّن "العتيبي" أن هذه المبادرة جاءت على وجه الخصوص لمساعدة الفئات الأشد تأثرًا من هذا الفيروس، من الأسر والأرامل والمطلقات وكبار السن، سعيًا لاستقرار أحوالهم والاطمئنان على توفير سبل الراحة المعيشة لهم، ودعمهم والوقوف بجانبهم حتى زوال الأزمة بإذن الله.

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