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المغرب تعلن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

مسنة تبلغ من العمر 89 سنة

أعلنت وزارة الصحة المغربية وفاة الحالة الثانية، التي تم تسجيل إصابتها بفيروس "كوفيد 19" بالدار البيضاء اليوم.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها أن الأمر يتعلق بالمسنة البالغة من العمر 89 سنة، التي وافتها المنية اليوم، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب والشرايين وأمراض أخرى.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب تعلن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة المغربية وفاة الحالة الثانية، التي تم تسجيل إصابتها بفيروس "كوفيد 19" بالدار البيضاء اليوم.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها أن الأمر يتعلق بالمسنة البالغة من العمر 89 سنة، التي وافتها المنية اليوم، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب والشرايين وأمراض أخرى.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
05:15 PM

المغرب تعلن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

مسنة تبلغ من العمر 89 سنة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المغربية وفاة الحالة الثانية، التي تم تسجيل إصابتها بفيروس "كوفيد 19" بالدار البيضاء اليوم.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها أن الأمر يتعلق بالمسنة البالغة من العمر 89 سنة، التي وافتها المنية اليوم، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب والشرايين وأمراض أخرى.

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