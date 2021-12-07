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"إسكان جازان": لدينا 1298 متطوعًا يساهمون في خدمة المستفيدين

نفَّذوا 5371 ساعة تطوعية

كشف فرع شؤون الإسكان بجازان، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، عن تطوع ١٢٩٨ شابًّا وشابة بمنطقة جازان، ضمن الفرص التطوعية التي طرحها الفرع في عدد من المبادرات بالتعاون مع جمعيات عدة.

وشكر "إسكان جازان" جهود المتطوعين في المجالات عدة، مؤكدًا دور التطوع في تحقيق رؤية السعودية 2030، التي تسعى للوصول إلى مليون متطوع. منوهًا بضرورة فتح آفاق وفرص تطوعية في قطاع التطوع.

وأوضح "إسكان جازان" أن المتطوعين في جازان قدَّموا جهودًا تطوعية، حققت أهداف الخطة الاستراتيجية للفرع، وكذلك الجمعيات المتعاونة لتنمية ورعاية مستفيدي الإسكان.

وأبان أن عدد الساعات التطوعية وصل لأكثر من 5371 ساعة تطوعية.

ويأتي التطوع الإسكاني ليسهم في تعزيز الجهود، ورفع مستوى جودة العمل التطوعي بما يُمكِّن المزيد من الأفراد والمنظمات من المشاركة في التنمية الإسكانية المستدامة بشكل منظم وفاعل في جميع مناطق المملكة. وهذه الخطوة امتدادٌ للعديد من الجهود المبذولة سابقًا تحت مظلة برنامج الإسكان فيما يتعلق بالإسكان التنموي.

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"إسكان جازان": لدينا 1298 متطوعًا يساهمون في خدمة المستفيدين
سبق

كشف فرع شؤون الإسكان بجازان، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، عن تطوع ١٢٩٨ شابًّا وشابة بمنطقة جازان، ضمن الفرص التطوعية التي طرحها الفرع في عدد من المبادرات بالتعاون مع جمعيات عدة.

وشكر "إسكان جازان" جهود المتطوعين في المجالات عدة، مؤكدًا دور التطوع في تحقيق رؤية السعودية 2030، التي تسعى للوصول إلى مليون متطوع. منوهًا بضرورة فتح آفاق وفرص تطوعية في قطاع التطوع.

وأوضح "إسكان جازان" أن المتطوعين في جازان قدَّموا جهودًا تطوعية، حققت أهداف الخطة الاستراتيجية للفرع، وكذلك الجمعيات المتعاونة لتنمية ورعاية مستفيدي الإسكان.

وأبان أن عدد الساعات التطوعية وصل لأكثر من 5371 ساعة تطوعية.

ويأتي التطوع الإسكاني ليسهم في تعزيز الجهود، ورفع مستوى جودة العمل التطوعي بما يُمكِّن المزيد من الأفراد والمنظمات من المشاركة في التنمية الإسكانية المستدامة بشكل منظم وفاعل في جميع مناطق المملكة. وهذه الخطوة امتدادٌ للعديد من الجهود المبذولة سابقًا تحت مظلة برنامج الإسكان فيما يتعلق بالإسكان التنموي.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
08:26 PM

"إسكان جازان": لدينا 1298 متطوعًا يساهمون في خدمة المستفيدين

نفَّذوا 5371 ساعة تطوعية

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فهد كاملي - جازان
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كشف فرع شؤون الإسكان بجازان، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، عن تطوع ١٢٩٨ شابًّا وشابة بمنطقة جازان، ضمن الفرص التطوعية التي طرحها الفرع في عدد من المبادرات بالتعاون مع جمعيات عدة.

وشكر "إسكان جازان" جهود المتطوعين في المجالات عدة، مؤكدًا دور التطوع في تحقيق رؤية السعودية 2030، التي تسعى للوصول إلى مليون متطوع. منوهًا بضرورة فتح آفاق وفرص تطوعية في قطاع التطوع.

وأوضح "إسكان جازان" أن المتطوعين في جازان قدَّموا جهودًا تطوعية، حققت أهداف الخطة الاستراتيجية للفرع، وكذلك الجمعيات المتعاونة لتنمية ورعاية مستفيدي الإسكان.

وأبان أن عدد الساعات التطوعية وصل لأكثر من 5371 ساعة تطوعية.

ويأتي التطوع الإسكاني ليسهم في تعزيز الجهود، ورفع مستوى جودة العمل التطوعي بما يُمكِّن المزيد من الأفراد والمنظمات من المشاركة في التنمية الإسكانية المستدامة بشكل منظم وفاعل في جميع مناطق المملكة. وهذه الخطوة امتدادٌ للعديد من الجهود المبذولة سابقًا تحت مظلة برنامج الإسكان فيما يتعلق بالإسكان التنموي.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,305
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,593
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,348
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,360

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